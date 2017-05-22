Terördön etkilenen ipek böcekçiliği yeniden hayat buldu

Ahmet ÜN/ DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Kulp İlçesi'nde geçmişte bölge ekonomisinin önemli gelir kaynaklarından olan, ancak 1990'lı yıllardan beri terör nedeniyle yapılamayan ipek böcekçiliğine yeniden başlandı. 2013 yılında Kulp'a bağlı Ağaçlı Mahallesi'nde kurulan ipek iplik üretim fabrikasında 35 kişi istihdam edilirken, ilçe genelinde 800 aile ipek böceği üreticiliği yapıyor.

Bölgenin birçok yerinde yapılan ipek böceği üreticiliğinin yeniden hayat buluması için Türkiye'nin tek ipek iplik üretim tesisi Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kuruldu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Kalkınma Bakanlığı'nın 5.5 milyon lira desteğiyle Kulp'un Ağaçlı Mahallesi'nde kurulan ipek iplik üretim tesisinde çoğunluğu kadınlardan oluşan 35 kişi istihdam ediliyor. Fabrikanın kurulmasıyla bölgede ipek böceği üretimine ilgi de arttı. Sadece Kulp İlçesi'nde 800 üretici evlerinde besledikleri ipek böceklerini fabrikaya satarken, her üreticinin yaklaşık 40 gün süren üretim sonucu 5-6 bin lira gelir elde ettiği öğrenildi. İpek böceklerinin satıldığı fabrikada üretilen ipek iplik ise Kulp ilçe merkezinde bulunan dokuma atölyesinde puşi, fular, kravat ve şal üretiminde kullanılıyor. Kulp'ta üretilen ve ortalama 150 liradan satılan ipek ürünlerin ünlü mağazalar ve kamu kurumlarının yanı sıra yurtdışına da gönderildiği öğrenildi. İpek ürünlere Kulp ilçesinin eski ismi olan 'Pasuri' adı da marka olarak verildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Kulp ilçe Müdürü Cihan Güreş, ipek böcekçiliğinin yaygınlaşması için yeni projeler geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

"BÖLGEYİ İPEK BÖCEĞİ ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GETİRECEĞİZ"

İpek iplik üretim fabrikasında incelemelerde bulunan Diyarbakır Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, bu tesis için 5.5 milyon lira harcandığını belirterek, "Bakanlık ipek böceği üretimi için 18 milyon lira destekte bulundu. Yıllık 50 ton yaş koza üretiliyor. Diyarbakır geçmişte ipek böceğinin yoğun olarak üretildiği bir bölgeydi. 90'lı yıllarda burada yaşanan olaylar nedeniyle üretim çok azaldı. Fakat 2005 yılından sonra bakanlığımızın sunduğu destekle yeniden ipek böceği üretimi canlanmaya başladı. Bugün yıllık 50 ton yaş koza üretmeye başladık. Bu rakam Türkiye'de üretilen yaş kozanın yaklaşık yüzde 45'ine tekabül etmektedir. Burası, Türkiye'de ipek iplik üreten tek fabrikadır. İpek böcekçiliğini yaygılaştırmaya çalışıyoruz. Her geçen gün üretimimizi artırıyoruz. Burada ürettiğimiz iplikleri, dokuma atölyelere gönderiyoruz. Taleplerin fazla olmasından dolayı çoğu zaman siparişlere yetiştiremiyoruz. İpliklerimizi ayrıca halı üreten fabrikalara gönderiyoruz. Hedefimiz bu bölgeyi ipek böceği üretim üssü haline getirmektir."dedi.

"ÜRETİCİ DESTEKLENMELİ"

Kulp Ziraat Odası Başkanı Kenan Akdeniz ise, koza üreticilerine destek sağlanması gerektiğini belirterek, "Bu meslek kadim meslektir. Bunun tarihsel bir süreci var. Burada en büyük sorumuz üretici hak ettiği desteği bulamıyor. İpek böceği üretiminde ciddi bir potansiyel var. Bu potansiyeli harekete geçirmemiz gerekiyor. Bunu sağlarsak, gizli işsizliği de önlemiş oluruz. Türkiye'de bu tesisin örneği yok. İlçemizin toplam nüfusu 40 bin kişidir. İpek böcekçiliğinden faydalanan insan sayısı ise 4 bin kişi dolayında. Bu oranı artırabiliriz. Bu mesleği canlandırdık, bu noktaya getirdik. Yapılması gereken üretici desteklenmeli. Bunun da çok ciddi bir maliyeti yok. Bugün devletin üreticilere desteği artırılırsa, biz burada üretimi çok fazla artıracağız. Fabrikamızın kapasitesi 80 ton ama biz bu rakama ulaşamıyoruz."dedi.



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