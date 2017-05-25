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Termo Teknik 14 ilde 1400 sektör uzmanı ile buluşuyor

İstanbul, 25 Mayıs () - İngiltere merkezli ısıtma sistemleri devi Stelrad Radiators Group’un (SRG) Türkiye’deki iştiraki olarak faaliyet gösteren Termo Teknik, 14 ilde düzenlediği seminerler aracılığıyla ısıtma sistemleri uzmanlarını...

Termo Teknik 14 ilde 1400 sektör uzmanı ile buluşuyor

İstanbul, 25 Mayıs () - İngiltere merkezli ısıtma sistemleri devi Stelrad Radiators Group’un (SRG) Türkiye’deki iştiraki olarak faaliyet gösteren Termo Teknik, 14 ilde düzenlediği seminerler aracılığıyla ısıtma sistemleri uzmanlarını ısıtma sistemleri konusunda bilgilendirdiğini duyurdu.
Termo Teknik’ten yapılan açıklamaya göre, yaz sezonu öncesinde Türkiye’de üretim ve satışını yaptığı, teknik destek sunduğu ürünlerini sektör uzmanlarına seminerlerle tanıtıyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan 14 ilde Temmuz ayının sonuna kadar devam edecek seminerlere 1400 Termo Teknik bayi, alt bayi, proje taahhüt firmaları çalışanları ile mimarlar katılıyor. Nisan ve Mayıs aylarında Kahraman Maraş, Gazi Antep, Samsun, Şanlı Urfa, Muş, Konya, Niğde ve Adana’da başlayan seminerler, önümüzdeki aylarda Trabzon, İzmir, Antalya, Van, Bitlis, Çanakkale ve Balıkesir’de devam edecek.
Termo Teknik’in Türkiye’nin en eski radyatör üreticilerinden birisi ve ısıtma sistemleri tedarikçisi olduğunu belirten Termo Teknik Bayi Kanalı Satış Müdürü Selim Kabiloğlu Termo Teknik’in Türkiye’nin ilk radyatör fabrikalarından biri olarak 1966 yılında İstanbul İstinye’de kurulduğunu ve kat kaloriferi sistemleri üretimine 1986’da başlayarak ısı sistemleri tedarikçisi olmanın ilk adımlarını attığını söyledi. Termo Teknik’in bugün dünyanın en büyük panel radyatör üreticisi olduğunu dile getiren Kabiloğlu, aynı zamanda Türkiye’nin sayılı ısı sistemleri tedarikçilerinden olduğunu belirtti. Kabiloğlu, “Termo Teknik, panel radyatör alanında iç piyasadaki öncülüğünün yanında, 50’den fazla ülkeye de ihracat yapmaktadır. 2005’den bu yana panel radyatör dalında toplamda 9 kez ihracat şampiyonu olmuştur” dedi.

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