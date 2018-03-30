Termik santrallerin kömür tüketimi Ocak’ta yüzde 22 arttı

İstanbul, 30 Mart () – Türkiye’de termik santrallerin tükettiği kömür miktarı Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 7 milyon 438 bin tona yükseldi.

Türkiye İstatistik Ofisi (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Ocak ayında termik santrallerin tükettiği 7 milyon 438 bin 306 ton oldu. Geçen yılın aynı döneminde termik santraller toplamda 6 milyon 99 bin 26 ton kömür tüketmişti. Bu veriler ışığında Türkiye’de termik santrallerin Ocak ayındaki kömür tüketimi yüzde 21 arttı.

TÜİK’ten yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

Katı yakıtların 2017 yılı Ocak ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 126 bin 28 ton, linyitin 4 milyon 460 bin 919 ton ve taşkömürü kokunun 372 bin 151 ton, teslimat(1) miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 3 milyon 254 bin 215 ton, linyitin 4 milyon 861 bin 879 ton ve taşkömürü kokunun 436 bin 64 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı(2) yüzde 3.9 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 85.3 iken linyitte yüzde 91.8 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde 56.5’i termik santrallere, yüzde 14.8’i kok tesislerine, yüzde 4.1’i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 87.6’sı termik santrallere yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 98.1’i demir-çelik sanayine sevk edildi.