Termik santrallerin kömür tüketimi Mayıs’ta yüzde 3.08 arttı

İstanbul, 27 Temmuz () - Termik santrallerin kömür tüketimi Mayıs’ta yüzde 3.08 artışla 7 milyon 294 bin tona yükseldi. Nisan’da termik santrallerin kömür tüketimi 7 milyon 27 bin düzeyinde gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Mayıs katı yakıt verilerine göre;

“En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

“Katı yakıtların Mayıs ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında;

- taşkömürünün 111 bin 377 ton,

- linyitin 6 milyon 491 bin 580 ton ve

- taşkömürü kokunun 375 bin 453 ton,

“teslimat miktarlarına bakıldığında ise;

- taşkömürünün 2 milyon 687 bin 330 ton,

- linyitin 6 milyon 624 bin 789 ton ve

- taşkömürü kokunun 460 bin 805 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

“Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti.

“Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 4.1 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 81.5 iken linyitte yüzde 98 olarak hesaplandı.

“Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

“Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde 50.2’si termik santrallere, yüzde 22.9’u kok tesislerine, yüzde 8.1’i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı.

“Linyit teslimatının yüzde 89.7’si termik santrallere ve yüzde 5.9’u demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı.

“Taşkömürü kokunun ise yüzde 97.5’i demir-çelik sanayine sevk edildi.”