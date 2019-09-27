Son Dakika
YÖK Başkanı Saraç: Ar-Ge'ye kaynak ayırmayan vakıf üniversitelerinin kontenjan talepleri reddedilecek
Termik santrallerde Temmuz’da 8.69 milyon ton kömür yakıldı
Türkiye genelinde termik santrallerde Temmuz ayında toplam 8 milyon 698 bin ton kömür yakıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayında termik santrallerde yakılan kömürün 2 milyon 99 bin tonunu taşkömürü, 6 milyon...
EKONOMİ 27.09.2019, 10:29
Türkiye genelinde termik santrallerde Temmuz ayında toplam 8 milyon 698 bin ton kömür yakıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayında termik santrallerde yakılan kömürün 2 milyon 99 bin tonunu taşkömürü, 6 milyon 599 bin tonun da linyit oluşturdu.
TÜİK verilerine göre;
Katı yakıtların Temmuz ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına göre taşkömürü 106 bin 177 ton, linyit 8 milyon 63 bin 879 ton ve taşkömürü koku 369 bin 702 ton, teslimat miktarları ise taşkömüründe 3 milyon 377 bin 882 ton, linyitte 7 milyon 501 bin 124 ton ve taşkömürü kokuda da 396 bin 219 ton oldu.
Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3.1 ile en düşük taşkömüründe görülürken, söz konusu oran taşkömürü kokunda yüzde 93.3 ve linyitte yüzde 107.5 oldu.
Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde taşkömürü teslimatının;
- yüzde 62.2’si termik santrallere,
- yüzde 15.3’ü kok tesislerine,
- yüzde 7.0’si demir çelik haricindeki sanayiye yapılırken
Linyit teslimatının;
- yüzde 88’i termik santrallere,
- yüzde 7.8’i demir çelik haricindeki sanayiye yapıldı.
Taşkömürü koku teslimatının ise yüzde 97.6’sı demir çelik sanayine yapıldı. (Tablo ve Grafik)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayında termik santrallerde yakılan kömürün 2 milyon 99 bin tonunu taşkömürü, 6 milyon 599 bin tonun da linyit oluşturdu.
TÜİK verilerine göre;
Katı yakıtların Temmuz ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına göre taşkömürü 106 bin 177 ton, linyit 8 milyon 63 bin 879 ton ve taşkömürü koku 369 bin 702 ton, teslimat miktarları ise taşkömüründe 3 milyon 377 bin 882 ton, linyitte 7 milyon 501 bin 124 ton ve taşkömürü kokuda da 396 bin 219 ton oldu.
Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3.1 ile en düşük taşkömüründe görülürken, söz konusu oran taşkömürü kokunda yüzde 93.3 ve linyitte yüzde 107.5 oldu.
Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde taşkömürü teslimatının;
- yüzde 62.2’si termik santrallere,
- yüzde 15.3’ü kok tesislerine,
- yüzde 7.0’si demir çelik haricindeki sanayiye yapılırken
Linyit teslimatının;
- yüzde 88’i termik santrallere,
- yüzde 7.8’i demir çelik haricindeki sanayiye yapıldı.
Taşkömürü koku teslimatının ise yüzde 97.6’sı demir çelik sanayine yapıldı. (Tablo ve Grafik)
22°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 27 Eylül 2019
|İmsak
|05:25
|Güneş
|06:50
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:20
|Akşam
|19:00
|Yatsı
|20:19
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Real Sociedad
|6
|13
|3. Atletico Madrid
|6
|13
|4. Athletic Bilbao
|6
|12
|5. Granada
|6
|11
|6. Barcelona
|6
|10
|7. Sevilla
|6
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|6
|2