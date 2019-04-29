Termik santrallerde Şubat’ta 6.98 milyon ton kömür yakıldı

İstanbul, 29 Nisan () – Türkiye genelinde termik santrallerde Şubat ayında toplam 6 milyon 983 bin ton kömür yakıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak’ta termik santrallerde yakılan kömürün 1 milyon 914 bin tonunu taşkömürü, 5 milyon 68 bin tonun da linyit oluşturdu.

TÜİK verilerine göre;

“Katı yakıtların Şubat ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına göre taşkömürü 96 bin 79 ton, linyit 5 milyon 546 bin 997 ton ve taşkömürü koku 339 bin 104 ton, teslimat miktarları ise taşkömüründe 3 milyon 100 bin 922 ton, linyitte 5 milyon 732 bin 565 ton ve taşkömürü kokuda da 423 bin 256 ton oldu.

“Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3.1 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşirken, söz konusu oran taşkömürü kokunda yüzde 80.1 ve linyitte yüzde 96.8 oldu.

“Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde taşkömürü teslimatının;

- yüzde 61.8’i termik santrallere,

- yüzde 18.4’ü kok tesislerine,

- yüzde 5.0’i demir çelik haricindeki sanayiye yapılırken

linyit teslimatının;

- yüzde 88.4’ü termik santrallere,

- yüzde 7.7’si demir çelik harici sanayiye yapıldı.

Taşkömürü koku teslimatının ise yüzde 96.1’i demir çelik sanayine yapıldı." (Tablo ve Grafik)