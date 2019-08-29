Termik santrallerde Haziran'da 6.73 milyon ton kömür yakıldı

Türkiye genelinde termik santrallerde Haziran ayında toplam 6 milyon 733 bin ton kömür yakıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Haziran ayında termik santrallerde yakılan kömürün 1 milyon 361 bin tonunu taşkömürü, 5 milyon 371 bin tonun da linyit oluşturdu.

TÜİK verilerine göre;

Katı yakıtların Haziran ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına göre taşkömürü 79 bin 726 ton, linyit 6 milyon 211 bin 135 ton ve taşkömürü koku 361 bin 188 ton, teslimat miktarları ise taşkömüründe 2 milyon 418 bin 321 ton, linyitte 6 milyon 96 bin 498 ton ve taşkömürü kokuda da 350 bin 492 ton oldu.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3.3 ile en düşük taşkömüründe görülürken, söz konusu oran taşkömürü kokunda yüzde 103.1 ve linyitte yüzde101.9 oldu.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde taşkömürü teslimatının;

- yüzde 56.3’ü termik santrallere,

- yüzde 21.2’i kok tesislerine,

- yüzde 7.2’si demir çelik haricindeki sanayiye yapılırken

Linyit teslimatının;

- yüzde 88.1’i termik santrallere,

- yüzde 7.5’ü demir çelik haricindeki sanayiye yapıldı.

Taşkömürü koku teslimatının ise yüzde 97.9’i demir çelik sanayine yapıldı. (Tablo ve Grafik)