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Termik santrallerde Aralık’ta 7.6 milyon ton kömür yakıldı

İstanbul, 27 Şubat () – Türkiye genelinde termik santraller Aralık 2018’de 7 milyon 656 bin ton kömür yaktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık’ta termik santrallerde yakılan kömürün 1 milyon 986 bin tonunu taşkömürü,...

Termik santrallerde Aralık’ta 7.6 milyon ton kömür yakıldı

İstanbul, 27 Şubat () – Türkiye genelinde termik santraller Aralık 2018’de 7 milyon 656 bin ton kömür yaktı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık’ta termik santrallerde yakılan kömürün 1 milyon 986 bin tonunu taşkömürü, 5 milyon 670 bin tonun da linyit oluşturdu.
TÜİK verilerine göre;
“Katı yakıtların Aralık ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına göre taşkömürü 90 bin 747 ton, linyit 5 milyon 999 bin 316 ton ve taşkömürü koku 382 bin 563 ton, teslimat miktarları ise taşkömüründe 3 milyon 269 bin 420 ton, linyitte 6 milyon 438 bin 199 ton ve taşkömürü kokuda da 422 bin 600 ton oldu.
“Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 2.8 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşirken, söz konusu oran taşkömürü kokunda yüzde 90.5 ve linyitte yüzde 93.2 oldu.
“Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde taşkömürü teslimatının;
- yüzde 60.7’si termik santrallere,
- yüzde 15.7’si kok tesislerine,
- yüzde 5.7’si demir çelik haricindeki sanayiye yapılırken
linyit teslimatının;
- yüzde 88.1’i termik santrallere,
- yüzde 7.7’si demir çelik harici sanayiye yapıldı.
Taşkömürü kokunun ise yüzde 99.3’ü demir çelik sanayine yapıldı." (Tablo ve Grafik)

 

 

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