Termik santrallarda Nisan'da 7.02 milyon ton kömür yakıldı

İstanbul, 28 Haziran () - Türkiye genelindeki termik santrallarda Nisan ayında, geçen yılın aynı ayındaki 4 milyon 296 bin tona göre yüzde 63 artışla, toplam 7 milyon 27 bin ton kömür yakıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayında termik santrallarda, 1.23 milyon ton taşkömürü ve 5.79 milyon ton da linyit yakıldı.

TÜİK verilerine göre, katı yakıtların Nisan ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 81 bin 93 ton, linyitin 6 milyon 897 bin 492 ton ve taşkömürü kokunun 360 bin 405 ton, teslimat miktarına bakıldığında ise, taşkömürünün 2 milyon 392 bin 464 ton, linyitin 6 milyon 473 bin 677 ton ve taşkömürü kokunun 421 bin 865 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3.4 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 85.4 iken linyitte yüzde 106.5 olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının; yüzde 51.5'i termik santrallere, yüzde 19.7’si kok tesislerine, yüzde 8.2’si demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının; yüzde 89.5’i termik santrallere ve yüzde 6.2’si demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 96.8’i demir-çelik sanayine sevk edildi.