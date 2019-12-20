istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Tepe Emlak Yatırım, AVM'leri yılbaşına hazırladı

BİLKENT Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Tepe Emlak Yatırım, İstanbul ve Ankara'da bulunan alışveriş ve yaşam merkezlerini yeni yıla hazırladı. Tepe Emlak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Hayal Olcay, "Alışveriş merkezinin...

EKONOMİ 20.12.2019, 11:37
Tepe Emlak Yatırım, AVM'leri yılbaşına hazırladı
BİLKENT Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Tepe Emlak Yatırım, İstanbul ve Ankara'da bulunan alışveriş ve yaşam merkezlerini yeni yıla hazırladı. Tepe Emlak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Hayal Olcay, "Alışveriş merkezinin binasını da ön plana çıkaracak şekilde dış cephelerde ve iç mekânlarda bazı ışıklı tasarımları tercih ediyoruz. Bunların ötesinde ziyaretçilerimize bir coşku yaratmaya çalışıyoruz" dedi.
Bilkent Holding’in önde gelen şirketleri arasında yer alan ve 1996 yılında faaliyetlerine başlayan Tepe Emlak Yatırım, Avrupa'nın tanınmış şirketleri ile iş birliği yaparak, Türkiye'nin farklı bölgelerinde alışveriş merkezleri yatırımlarına imza atıyor. Tepe Emlak Yatırım, mimari tasarım, yenilikçi konsept geliştirme, kiralama, proje yönetimi, danışmanlık, finans, hukuk, mülk yönetimi gibi hizmetleri yüksek profesyonellik ve uzmanlık seviyesi ile tek çatı altında toplanmayı hedefliyor. Tepe Emlak Yatırım, halen İstanbul'da Tepe Nautilus, Ankara’da Bilkent Center, Bilkent Station, 365 AVM, Ankara’nın ilk açık hava projesi Tepe Prime Avenue ve Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nın kiralama ve ticari mülk yönetimini gerçekleştiriyor.
1 YIL ÖNCE BAŞLANDI
Tepe Emlak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Hayal Olcay, bünyelerinde yer alan alışveriş ve yaşam merkezlerinde yılbaşı hazırlıklarına 1 yıl önce başladıklarını ve öncelikle bütçe ayırdıklarını söyledi. Yılbaşı hazırlıklarının sadece süslemelerden ibaret olmadığını, kampanyalar ile desteklerini belirten Olcay, yılbaşı arifesinin çok yoğun bir dönem olduğunu ve öncesinde oldukça yoğun ve titiz bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.
'ZİYARETÇİLERİMİZE BİR COŞKU YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Tasarımlarında dünyada yapılmış örnekleri incelediklerini ve yurtdışındaki konseptlerden ilham aldıklarını ifade eden Olcay, şunları kaydetti:
"Olabildiğince mimarimize uygun tasarımlar seçmeye çalışıyoruz. Alışveriş merkezinin binasını da ön plana çıkaracak, dış cephedeki bazı ışıklı tasarımları tercih ediyoruz. İçeride de ziyaretçilerimizin önlerinde fotoğraf çektirmek isteyebilecekleri türde mekânlar oluşturmaya çalışıyoruz. Bunların hepsini de bütçemizin doğrultusunda yapmaya gayret gösteriyoruz. En fazla ışıklı dekoratif öğeler tercih ediliyor. Binanın dış cephesinde de ışıklandırma yaparak, binamızı gece görüntüsü olarak ön plana çıkarmaya çalışıyoruz; içeride de mimari özelliklerimizi vurgulayacak çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Bunların ötesinde ziyaretçilerimize bir coşku yaratmaya çalışıyoruz. Süslemeler, ışıklar insanlarda pozitif bir etki yaratıyor. Herkesin ihtiyacı var diye düşünüyorum. Alışveriş merkezlerinde içeri girince ışıl ışıl, ferah ve keyifli bir mekânda yürümek; bazı noktalarda fotoğraf çektirmek herkesi mutlu ediyor. Hatta biz bunu yılbaşı müziklerinin olduğu seslendirmelerle de destekliyoruz. Kısaca insanların biraz da olsa bu yoğunluktan, stresten uzaklaşacakları, keyifli alışveriş yapabilecekleri ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz."
'BÜTÇEMİZİ MAKSİMUM KİŞİYİ MUTLU EDEBİLECEK ŞEKİLDE HARCIYORUZ'
Olcay, tüm yılın ortalamasına bakıldığında yılbaşı döneminin yüzde 30 daha fazla ziyaretçi çekebildikleri, alışveriş cirolarını yaklaşık yüzde 30-35 civarında arttırabildikleri bir dönem olduğunu belirtti. Kampanyaların daha çok alışveriş yapma isteğini tetiklediğini söyleyen Olcay, "Bütçeler, alışveriş merkezlerinin büyüklüğü ve mağaza sayısıyla orantılıdır. Biz, kendi alışveriş merkezlerimizde bütçemizi maksimum sayıda kişiyi mutlu edebilecek şekilde harcamaya çalışıyoruz. Verdiğimiz ödülün tekrar alışveriş merkezinde mağazalara alışveriş olarak dönmesine özen gösteriyoruz. Arkasında kalabalık bir ekibin verdiği ciddi bir emek var. Reklam ajansı da bunu görsel ve ilanlarla destekliyor. Çünkü kendi bütçemizi maksimum verim sağlayacak şekilde harcamamız gerekiyor. En büyük motivasyonumuz ziyaretçilerimizin beğenisi ve memnuniyeti" diye konuştu.

Yorumlar (0)
14°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 20 Aralık 2019
İmsak 06:46
Güneş 08:18
Öğle 13:07
İkindi 15:25
Akşam 17:45
Yatsı 19:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Başakşehir 15 27
3. Beşiktaş 15 27
4. Trabzonspor 15 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Denizlispor 15 21
10. Göztepe 15 20
11. Gaziantep FK 15 20
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 15 15
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Crystal Palace 17 23
10. Arsenal 17 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 17 20
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 17 36
2. Real Madrid 17 36
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10