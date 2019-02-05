TEPAV: Perakende güveni 2019 yılına düşüşle başladı

İstanbul, 5 Şubat () - Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), parekande güvenin 2019 yılına düşüşle başladığına dikkat çekti.

TEPAV, Ocak ayına ilişkin "Perakende Güven Endeksi"ni yayınladı. TEPAV, perakende güveninin Ocak ayında bir önceki aya göre 13.3 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 4.7 puan azalmasının nedenini, geçen üç ayda işlerin gelişimi ve önümüzdeki üç ayda satış beklentilerindeki düşüşünün etkili olduğunu açıkladı.

TEPAV, "Yiyecek, içecek ve tütün ürünleri" sektörünün, Ocak ayında perakende güveninde en fazla artış gösteren sektör olduğunu duyurdu.

TEPAV tarafından yayınlanan Perakende Güven Endeksi(TEPE) şöyle:

"Ocak ayında -19.1 puan değerini alan TEPE, geçen yılın aynı dönemine göre 4.7 puan, geçen aya göre ise 13.3 puan azaldı. TEPE değerinin geçen yıla göre azalmasında geçen üç ayda işlerin gelişimi ve önümüzdeki üç ayda satış beklentisi göstergelerindeki düşüş etkili oldu."

"Perakendecilerin satış beklentileri azaldı"

"Önümüzdeki üç aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Ocak 2019’da -17.2 puan oldu. Buna göre önümüzdeki üç aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 35.3 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 7.3 puan azaldı. Ocak 2019’da TEPE anketi katılımcılarının yüzde 19.4’ü önümüzdeki üç ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 43.3’ü işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise, yüzde 37.3 oldu"

"İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumu kötüleşti"

"İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumu, Ocak 2019’da -54.1 puan değerini alarak, Aralık 2018’e göre 20.6 puan, Ocak 2018’e göre 16.5 puan azaldı. Ocak 2019’da TEPE anketi katılımcılarının yüzde 10.4’ü geçen yılın aynı dönemine göre işlerinde artış olduğunu belirtirken, işlerinde düşüş olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 64.4 olarak belirlendi. Geçen yıla göre işlerinde bir değişiklik olmadığını belirtenlerin oranı ise, yüzde 25.2 oldu"

Perakende güveni en fazla artan sektör “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri” oldu

"Perakende güvenine alt sektörler itibarıyla bakıldığında Ocak 2019’da, geçen yılın aynı dönemine göre “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri”, “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar” ve “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri” sektöründe artış; “birden fazla türde ürün satan market ve büyük mağazalar”, “diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)”, “motorlu taşıtlar” ve “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı” sektörlerinde azalış gözlendi. “Yiyecek, içecek ve tütün ürünleri”, “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar”, “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri” ve “birden fazla türde ürün satan market ve büyük mağazalar” sektörlerindeki değişim ortalamanın üzerinde gerçekleşti. “Tekstil, hazır giyim ve ayakkabı” sektörü perakende güveninde en fazla azalış gösteren sektör oldu"

"Perakendecilerin beklentileri geçen yıla ve geçen aya kıyasla azaldı"

"TEPE anketine soru bazında bakıldığında Ocak 2019’da, “geçen üç ayda işlerin durumu”, “önümüzdeki üç ayda tedarikçilerden sipariş, satış ve istihdam beklentileri”, “işlerin geçen yıla göre durumu” ve “gelecek yıl mağaza sayısı beklentisi” göstergeleri hem Ocak 2018’e hem de Aralık 2018’e göre azalış gösterdi. “Önümüzdeki üç ayda satış fiyatı beklentisi” Ocak 2018’e göre azalırken, Aralık 2018’e göre değişiklik göstermedi."

"AB’de perakende güveni azaldı"

"AB-28 Perakende Güven Endeksi, Ocak 2019’da -0.6 puan değerini aldı. AB-28’de perakende güveni bir önceki aya göre 0.8 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 4.0 puan azaldı. Türkiye, geçen yılın aynı dönemine kıyasla AB-28’den daha kötü; Euro Bölgesi’nden daha iyi performans sergiledi."

"Perakende güveninde Türkiye, geçen yıla göre değişimde AB-28’den daha kötü performans sergiledi"

"AB-28 ülkeleri ve Türkiye’nin Perakende Güven Endeksi değerlerine bakıldığında Yunanistan, Ocak ayında geçen yıla göre en fazla artış yaşayan ülke oldu. Yunanistan’ı; İngiltere ve Slovakya takip etti. Endeks değeri geçen yıla göre en fazla düşen ülkeler ise sırasıyla Malta, Fransa ve Estonya oldu. Bir önceki aya göre en fazla artış Malta’da yaşandı. Perakende Güven Endeksinde, Ocak 2018’e göre değişim AB-28’de -4.0 puan, Euro Bölgesi’nde -6.1 puan oldu. Aralık 2018’e göre değişim incelendiğinde ise Türkiye’nin, AB-28 ve Euro Bölgesi’nden daha kötü performans sergilediği görüldü"

"Konya’da perakende güveni Türkiye genelinden daha iyi performans sergiledi"

"TEPAV ve Konya Ticaret Odası (KTO) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) kapsamında, Şubat 2012’den bu yana Konya’da faaliyet gösteren 300 perakendeci ile her ay yüz yüze anketler yapılıyor. Ocak ayında TEPE, -19.1 puan değerini alırken KOPE -16.3 puan değerini aldı. KOPE, geçen yılın aynı dönemine göre 20.5 puan; TEPE 4.7 puan azaldı. KOPE değeri bir önceki aya göre ise 3.2 puan azaldı. Konya perakendesi, ocak ayında Türkiye genelinden daha iyi performans sergilerken, AB-28’den daha kötü performans sergiledi." (Grafik & Tablo)