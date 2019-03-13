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TEMSA/Yıldırım: Türkiye elektrikli otobüste seri üretime hazır

İstanbul, 13 Mart () – TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım Türkiye otomotiv pazarının büyük fırsatlar ve potansiyel barındırdığını belirterek, “Türkiye elektrikli otobüste seri üretime hazır” dedi. Yıldırım, Türkiye Elektro...

TEMSA/Yıldırım: Türkiye elektrikli otobüste seri üretime hazır

İstanbul, 13 Mart () – TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım Türkiye otomotiv pazarının büyük fırsatlar ve potansiyel barındırdığını belirterek, “Türkiye elektrikli otobüste seri üretime hazır” dedi.
Yıldırım, Türkiye Elektro Mobilite Derneği AVERE’nin 12 Mart Salı günü Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlediği “Mobilitenin Yakın Geleceği” panelindeki konuşmasında Türkiye elektrikli araç pazarını değerlendirdi:
"Bugün, Avrupa için kritik bir metrik olan bin kişiye düşen otomobil sayısına baktığımızda Türkiye'de bu sayı 183, İtalya'da 704, Polonya'da 683, Bulgaristan'da yaklaşık 500.
"Sadece bu rakamlara baktığımızda dahi Türkiye pazarının büyük fırsatlar barındırdığını çok net görüyoruz.
"Diğer yandan 2050 yılına geldiğimizde, küresel nüfusun üçte ikisinin kentlerde yaşayacağı öngörülüyor.
"Gelecekte muhtemelen araçlarda emisyon olmayacak. Araçlar otonom olacak.
"Evden çağıracaksınız, sizi A noktasından B noktasına götürecek, hatta D noktasına götürecek.
"Şehirlerdeki yaşamın kalitesini ve konforunu artırmak için otomotiv sektörü ve üreticiler önemli bir rol oynayacak.
"Bunun en önemli sonuçlarından biri de alternatif yakıtlı araçlara yönelim olacak. Ekolojimizin dayattığı bu gerçekler başta otomotiv olmak üzere tüm taşımacılık sektörünü bu noktaya itiyor."
Elektrikli araçlar konusunda Türkiye’nin henüz ilk adaptasyon sürecine geçmeye çalıştığını vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Elektrikli araçlar konusunda sancılı bir süreçten geçiyoruz. Ancak eminim, ülkemizde elektrikli araç satışları arttıkça altyapı yatırımları da paralel bir şekilde gerçekleşecektir.
"Şu an TEMSA olarak seri üretime hazır üç adet elektrikli modelimiz var, yani Türkiye elektrikli otobüste seri üretime hazır.
"Artık önemli olan bu sanayiyi yerli kılabilmek, pazardaki engelleri kaldırarak elektrikli araçları yaygınlaştırmak. Bunun için bizler, yan sanayi, kamu el ele çalışmamız gerekiyor." (Fotoğraflı)

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