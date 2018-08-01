Temmuz’da ihracat yüzde 11.84 arttı, ithalat yüzde 6.43 azaldı

İstanbul, 1 Ağustos () - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın idari kayıtlarından derlediği resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre Temmuz ayında ihracat yüzde 11.84 artışla 14.1 milyar dolara ulaştı.

Bakanlık verilerine göre;

“2018 yılı Temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.84 artarak, 14 milyar 106 milyon dolar oldu.

“İthalat Temmuz’da yüzde 6.43 azalarak, 20 milyar 109 milyon dolara geriledi.

“İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 70.1’e yükseldi.

“2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatımız yüzde 7.05 artarak 96 milyar 329 milyon dolara yükseldi.

“Son 12 aylık dönemde, ihracat bir önceki yıla göre yüzde 8.1 artışla 163 milyar 334 milyon dolara yükseldi.

“Dış ticaret hacmi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.33 artışla 34 milyar 215 milyon dolara yükseldi.

İhracatın lokomotif sektörü yine Otomotiv

“2018 yılı Temmuz ayında en çok ihraç edilen ‘Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları’ faslını (2 milyar 389 milyon dolar), ‘Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler’ (1 milyar 314 milyon dolar) ve ‘Demir ve Çelik’ (967 milyon dolar) ihracatı takip etti.

“2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise en çok ihracat 16 milyar 138 milyon dolar ile ‘Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları’ faslından gerçekleştirildi.

İthalatta ilk sırada “mineral yakıtlar” var

“2018 yılı Temmuz ayında en çok ithal edilen ‘Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler’ faslını (4 milyar 148 milyon dolar), ‘Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler’ (2 milyar 391 milyon dolar) ve ‘Demir ve çelik’ (1 milyar 592 milyon dolar) ithalatı takip etti.

Temmuzda en çok ihracat yapılan ülke Almanya

“2018 yılı Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke sırasıyla; Almanya (1 milyar 300 milyon dolar), İngiltere (1 milyar 18 milyon dolar) ve ABD (850 milyon dolar) şeklinde gerçekleşti.

“En fazla ithalat yapılan ilk üç ülke sırasıyla; Çin (1 milyar 975 milyon dolar), Rusya (1 milyar 935 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 694 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

“Deniz yolu en çok kullanılan taşıma şekli oldu.

“2018 yılı Temmuz ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat ‘Deniz Yolu’ (8 milyar 961 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla ‘Kara Yolu’ (3 milyar 897 milyon dolar) ve “Hava Yolu” ulaşımı (1 milyar 109 milyon dolar) izlemektedir.

“İthalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat ‘Deniz Yolu’ (13 milyar 595 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla ‘Kara Yolu’ ulaşımı (3 milyar 40 milyon dolar) ve “Hava Yolu” (2 milyar 176 milyon dolar) izlemektedir.

Aktif firma sayısı 1.9 milyona yaklaştı

“2018 yılı Temmuz ayı itibariyle aktif firma sayısı bir önceki aya göre 6 bin 774 adet artışla 1 milyon 869 bin 316 oldu.

“Hal Kayıt Sistemine kayıtlı kişi sayısı 44 bin 644, bildirim sayısı ise 13 milyon 220 bin 992.

“Toplam esnaf ve sanatkâr iş yeri sayısı 1 milyon 862 bin 801 oldu.

“2018 yılı Temmuz ayında Türkiye genelinde kooperatif sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 2.14 artarak 12 bin 089’a ulaştı.

“Kooperatiflerin ortak sayısı ise 1 milyon 713 bin 566 oldu.

“Geçtiğimiz Haziran ayı itibariyle, 455 bin 628 esnaf ve sanatkârımız yüzde 50 faiz indirimli kredi kullanırken, 21 bin 120 esnaf ve sanatkârımız ise yüzde 100 faiz indirimli (faizsiz) krediden yararlandı.”