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Temassız ödemeler 88 milyon adede çıktı

İstanbul, 6 Nisan () – Türkiye’de temassız kartlarla yapılan işlem sayısı 2017 yılında 88 milyon adede ulaştı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre; temassız işlem adedi 2016 yılında 45 milyon iken, 2017'de yüzde 96 artış...

Temassız ödemeler 88 milyon adede çıktı

İstanbul, 6 Nisan () – Türkiye’de temassız kartlarla yapılan işlem sayısı 2017 yılında 88 milyon adede ulaştı.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre; temassız işlem adedi 2016 yılında 45 milyon iken, 2017'de yüzde 96 artış göstererek 88 milyon adede çıktı. 2018’in sonunda hedeflenen işlem adedi ise 200 milyon olarak duyuruldu.
Mart ayından itibaren temassız kartlardaki şifresiz işlem limitinin 90 liraya çıkması kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırdı.
2016 yılında 31 milyon adet olan temassız özellikli kart sayısının, 2017 yılında yüzde 36 artarak 42 milyon adede yükseldiği görülüyor.
2014 yılında 97 bin adet olan temassız özellikli terminal sayısı, geçen üç yılda dokuz kat artarak 879 bin adede yükseldi.
Temassız kartlarla yapılan ortalama işlem tutarı ise 2014’te 11 lira iken 2017’de 2.5 kat artarak ortalama 26 liraya yükseldi.

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