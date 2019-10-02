Son Dakika
Telegraph: Boris Johnson "dört yıl için iki sınır" önerecek
Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Brexit için, "dört yıl için iki sınır" önerisini içeren planını bugün Avrupa Birliği'ne (AB) sunacak. Telegraph gazetesinin haberine göre, sunulacak plan, Kuzey İrlanda'nın 2025 yılına kadar...
EKONOMİ 02.10.2019, 09:00
Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Brexit için, "dört yıl için iki sınır" önerisini içeren planını bugün Avrupa Birliği'ne (AB) sunacak.
Telegraph gazetesinin haberine göre, sunulacak plan, Kuzey İrlanda'nın 2025 yılına kadar Avrupa Birliği ile özel bir ilişki içinde olmasını öngörüyor.
Telegraph'ın "bilgi veren kaynaklara" dayandırdığı haberine göre, Johnson Kuzey İrlanda'nın, en azından 2025 yılına kadar "AB ortak pazarı"nın parçası olarak kalmasını önerecek; buna karşılık, Birleşik Krallık'ın geri kalan tüm bölgeleri AB gümrük birliğinden ayrılacak.
İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Telegraph gazetesinde yer alan haber sonrası yaptığı açıklamada, sunulacağı ifade edilen planın AB ile Birleşik Krallık arasında bir anlaşma için temel oluşturamayacağını söyledi ve ekledi:
"Şu ana kadar bir plan görmedik. Ancak plana ilişkin basında çıkan haberler doğru ise, bu plan bize bir anlaşma için temel olabilecek gibi görünmedi."
Telegraph gazetesinin haberine göre, sunulacak plan, Kuzey İrlanda'nın 2025 yılına kadar Avrupa Birliği ile özel bir ilişki içinde olmasını öngörüyor.
Telegraph'ın "bilgi veren kaynaklara" dayandırdığı haberine göre, Johnson Kuzey İrlanda'nın, en azından 2025 yılına kadar "AB ortak pazarı"nın parçası olarak kalmasını önerecek; buna karşılık, Birleşik Krallık'ın geri kalan tüm bölgeleri AB gümrük birliğinden ayrılacak.
İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Telegraph gazetesinde yer alan haber sonrası yaptığı açıklamada, sunulacağı ifade edilen planın AB ile Birleşik Krallık arasında bir anlaşma için temel oluşturamayacağını söyledi ve ekledi:
"Şu ana kadar bir plan görmedik. Ancak plana ilişkin basında çıkan haberler doğru ise, bu plan bize bir anlaşma için temel olabilecek gibi görünmedi."
20°
sisli
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 02 Ekim 2019
|İmsak
|05:31
|Güneş
|06:55
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:14
|Akşam
|18:52
|Yatsı
|20:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2