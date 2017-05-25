Tekstilde ihracatın ‘özelleri’ ödüllerini aldı

İstanbul, 25 Mayıs () - İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), düzenlediği törenle 2016’da en çok ihracat gerçekleştiren üyelerine ödüllerini verdi.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), 24 Mayıs 2017’de ‘Türkiye’nin İhracatçıları Milli Gücümüz’ temasıyla düzenlediği geleneksel gecede 2016’da en çok ihracat gerçekleştiren üyelerine ödüllerini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tebrik telgrafı yolladığı törende bu yıl ilk kez ‘Özel Ödül’ verildi. Özel ödül kategorisinde kilo başına 120 dolar ihracatla Roja Brode Sanayi, 74 ülke ile en fazla sayıda ülkeye ihracat yapan Kadifeteks Mensucat ve YKK Metal, Afrika’da Gabon’a ihracat yaparak ihracat yapılmamış ülkeye tekstil ihracatı gerçekleştiren AYT Kumaşçılık ödül aldı. 25 milyon dolar ve üstü ihracat yapanlara verilen Platin Ödüller’in birincisi Aksa Akrilik oldu. 10-25 milyon dolar ihracat yapanlarda birinciliği ise İleri Giyim üstlendi.

İTHİB Başkanı İsmail Gülle gecede yaptığı konuşmada, tekstil sektörünün geleceğinde akıllı kumaşlar, inşaatlarda kullanılacak karbon elyaftan dokunmuş kumaşlar, otomobillerde daha fazla yer alacak tekstilleri üreteceğini vurguladı. Gülle, “Bunun için daha fazla AR-GE merkezleri kuracağız. Son 10 yılda sektörün ihracat birim değerini 3’e katlamışız, gelecek 10 yılda bir kez daha üçe katlamamız için önümüzde bir engel yok” dedi. Gülle, 2016 yılında akla hayale gelmeyecek olaylar nedeniyle Türkiye ihracatında gerilemeye rağmen, tekstil sektörünün ihracatını koruduğuna dikkat çekti.

Türkiye’nin 2023, 2050 ve 2071 hedeflerini hatırlatan Gülle, “Türkiye’nin İhracatçıları Milli Gücüdür diyoruz. Bu hedeflerin hepsinde ihracatçılar var. Bu ülkenin zenginliğinin temeli biziz” dedi. Uluslararası bir kuruluşun Türkiye’nin 2050’de dünyanın 11. büyük ekonomisi olacağına işaret eden raporuna atıfta bulunan Gülle, şunları söyledi: “Kaldı ki illa onlar söyleyince mi inanacağız. Ekonomik konjonktürü biz de yerinde görüyoruz. Dengeler ciddi şekilde değişiyor. Şu son 15-20 yılda yaşananlardan sonra bugün Türkiye’nin hala reel olarak büyümeye devam ediyor olması bile aslında gücümüzün derinliğini gösteriyor.”

"Cebinde Yeşil Pasaport olan ihracatçı büyükelçidir"

İhracatçıların savaşla, çatışmayla, düşmanlıkla, nefretle, ayrımcılıkla, kutuplaşmayla hiç işi olmadığını ifade eden Gülle, “Biz ürettiğimiz değeri hakkıyla satmak ve insanlığın refahına, milletimizin ve devletimiz dirlik ve birliğine katkı vermek istiyoruz” dedi. Gülle, “Artık cebimizde yeşil pasaportla sınırları daha kolay aşacağız. Bana göre cebinde yeşil pasaport olan her ihracatçı bir büyükelçidir. Türkiye’nin zenginliğini, gücünü dünyaya anlatan ve barış niyetimizi gittikleri yerlere götüren bir elçidir ihracatçılar” şeklinde konuştu.

Geceye katılan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, “2017’yi Atılım Yılı ilan ederken sizlere güvendik. Hükümetimizin de önemli destekleri oldu. Yeşil Pasaport 15 yıldan bu yana gündeme geliyordu. “Şu ana kadar 3 bin ihracatçımıza yeşil pasaport verdik. Toplam 14 bin yeşil pasaport vereceğiz” diye konuştu.

Büyükekşi, ihracatçılara verilen diğer destekleri de hatırlatarak, "16 Nisan referandumu sonucundan sonra Türkiye'nin gündemi bundan sonra inşallah ekonomiye, istihdama ve ihracata odaklanacak. Cumhurbaşkanımızın bahsettiği gibi orta gelir tuzağından kurtulup 25 bin dolarlık kişi başı geliri 2023 yılında gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu hedefe ulaşmak için katma değeri yüksek ihracat yapmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

PLATİN KATEGORİDE ÖDÜL ALAN İL 10 FİRMA (25 milyon dolar ve üzeri ihracat yapanlar)

AKSA AKRİLİK KİMYA SAN.A.Ş

AK-PA TEKS.İHR.PAZ.A.Ş

KORDSA GLOBAL EN

D.İPLİK VE KORD BEZİ SAN.VE TİC.A.Ş.

YÜNSA YÜNLÜ SAN.VE TİC.A.Ş

ZORLU DIŞ TİC.A.Ş

ZORLUTEKS TEKSTİL TİC.VE SAN. A.Ş.

GREİF EPS TURKEY AMBALAJ.SAN.VE TİC.A.Ş

KADİFETEKS MENSUCAT SAN.A.Ş

KETS TEKS.TURZ.TİC.A.Ş

ORMO YÜN İPLİK SAN.VE TİC.A.Ş.

ALTIN KATEGORİDE ÖDÜL ALAN İLK 10 FİRMA (10 – 25 milyon dolar ihracat yapanlar)

İLERİ GİYİM SAN VE DIŞ TİC.AŞ.

CAN TEKS.ENTEGRE TESİS.VE TARI ÜRÜNL.SAN.TİC.A.Ş.

POLİMER PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş

IŞIL TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

DİNARSU İMALAT VE TİCARET TÜRK.A.Ş.

GÜLLE ENTEGRE TEKS. İŞL.EML. DANIŞ. SAN.VE TİC.A.Ş

RİT EV TEKSTİL ÜR.PAZ.SAN.VE TİC.A.Ş.

TANRIVERDİ MENSUCAT SAN.A.Ş

TANRIVERDİ DOKUMA APRE VE BOYA SAN. A.Ş.

BAHARİYE MENS.SAN.VE TİC.A.Ş

(Fotoğraflı)

