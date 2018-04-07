'Tekstilde hedef İtalya ve İspanya'yı geçmek'

İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde tekstil ve hazır giyim komitesi olan 38. Komite için yarışan Merter Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD) Başkanı Yusuf Gecü, tekstil sektörünün Türkiye'nin 2023 ihracat hedefine ulaşan ilk sektör olacağını belirterek, 2023'te 60 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz. Hedefimiz İtalya ve İspanya'yı geçmek" dedi.



İTO tekstil ve hazır giyim komitesi olan 38. Komite başkan adayı MESİAD Başkanı Yusuf Gecü, basın mensupları ve yönetim kurulu üyeleriyle MESİAD binasında kahvaltıda bir araya geldi. Burada 38. Komite için başkan adaylığını açıklayan Gecü, mevcut komitenin orayı hak etmediğini dile getirerek, tekstil üreticileri ile esnafın sorunlarına değindi. Tekstil ve hazır giyim sektörünün İTO aracılığıyla Türk ekonomisine çok ciddi katkılar sağladığını belirten Gecü, Bir kere bile esnaf ziyareti yapmadılar. Türkiye 215 ülkeye tekstil ürünü ihraç ediyor. 15 milyona yakın insanın tekstilden ekmek yiyor. Biz esnafımızı bilinçlendireceğiz, üyelerimize katkı sağlayacağız" dedi.



İstanbul'un dış alıcıya cazip kılınması gerektiğini vurgulayan Gecü, saha çalışmaları ve tanıtım çalışmaları ile Türk tekstilinin dünyadaki pazar payını arttırmayı düşündüklerini ifade etti. 38. Komite'yi kazanması halinde projelerine de değinen Gecü, şöyle konuştu: "Tekstil sektörünün gelişmesi için üç maddenin çok önemli olduğu kanaatine vardım. Birincisi yolcu beraberindeki yükün 30 kilogramdan en az 50 kilograma çıkarılması. Bu çok önemli. İnsanlar artık seyahatlerini bitirip ülkelerine dönerken ceplerinde kalan son parayla yanında götürebilecekleri tekstil ürünleri almak istiyorlar. Bu çok önemli çünkü totale vurduğumuz zaman karşımıza çok ciddi rakamlar çıkıyor. İnsanlar en kolay ihracat yapabileceği bir yol olduğu için bunu çok önemsiyorlar. Esnaflar bu konudan çok muzdarip olduklarını söylüyorlar. Zaten insanlarda bu konuda bizden destek istediler. 2023 hedeflerimize ulaşmak için THY ile ortak bir çalışma yaparak yurtdışından özel uçaklar kaldırarak insanları bir şekilde ülkemize getirmek istiyoruz. Bu da çok önemli. Çünkü insanları bu şekilde insanlara Türkiye'yi daha cazip hale getirebiliriz. Belirli bir miktarda alışveriş yapacak insanları özel uçakla bedava ve konaklamasını da ücretsiz yapabiliriz. Bunun da altyapısını yaptık. Türk Hava Yolları ile İTO ortak bir çalışma yaparsa bu iş çok rahat şekilde başarılır. Ekstradan gelecek müşterilerle Türk ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayacağımızı düşünüyorum. İTO'nun çok ciddi bir ekonomik, siyasi ve insan kaynağı gücü var. Bundan dolayı yurt dışında çok ciddi fuarlar açabilirler. Bu fuarlara insanları çok uygun şartlarda taşıyabilirler. Böylece gittiğimiz her ülkede Türkiye'nin sesini duyurmuş oluruz, Türkiye'nin gücünü göstermiş oluruz. Çünkü insanlar fuarlara katılıyorlar. Katılırken de yüzde 60 - yüzde 70'inin devlet desteği olduğunu daha sonra alacaklarını düşünüyorlar. Ama o kadar çok formalite var ki, insanlar bunları yerine getiremiyorlar ve bu yüzden almıyorlar. Ne yapıyorlar Bundan dolayı maliyetleri ağır olduğu için bir sonraki fuara katılmak istemiyorlar. Ama İTO bunu çok daha rahat bir şekilde yapabilir. Devlet desteklerini kendisi alabilir. Fuara katılanlardan net %30'unu isterse insanlar daha çok fuara katılır. Daha çok malı ve ülkemizi yurtdışında tanıtmış olurlar diye düşünüyorum. Sahada dolaştığımızda insanlardan aldığımız sorunların en başında bu üç sorun geliyor. Bu üç sorunu İTO çok rahat şekilde ortadan kaldırabilir. Ve bu da ülke ekonomimize ciddi katkılar sağlar."