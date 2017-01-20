Tekstil ve hazır giyim sektöründen yerli makine üretimiyle ilgili tarihi adım

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu ile Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği açık inovasyonla sektörel bilgi ve birikimlerini Endüstri 4.0 dönüşümüyle verimliliğin artırılması ve ileriye dönük yerli makine ve aksesuarlarının üretimi konusunda önemli bir işbirliği gerçekleştiriyor.

20 Ocak 2017 Cuma 20:19