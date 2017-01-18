Tekstil ve hazır giyim sektöründen yerli makine üretimiyle ilgili tarihi adım

İstanbul, 18 Ocak () – Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) ile Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) açık inovasyonla sektörel bilgi ve birikimlerini karşılıklı açarak Endüstri 4.0 dönüşümüyle verimliliğin artırılması ve ileriye dönük yerli makine ve aksesuarlarının üretimi konusunda önemli bir işbirliği gerçekleştiriyor.

MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk ve TEMSAD Başkanı Adil Nalbant, düzenledikleri imza töreninde tekstil ve hazır giyimde yerli makine kullanımı, yerli makine ve aksesuarları üretimine ilişkin adım atıldı.

Türkiye’nin üretim ve ihracatta öncü sektörü tekstil ve hazır giyimde verimliliğinin artırılması amacını taşıyan imzanın orta vadede Türkiye’nin makinede dışa bağımlılığını da azaltarak, ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacağını söyleyen Hüseyin Öztürk, imzanın gerçekleşmesiyle ülke ekonomisine önemli katkı sağlanmasının önünün açıldığını söyledi.

Türkiye’nin 2016 ihracatının yaklaşık 142 milyar Dolar olduğunu kaydeden MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk, “Özkaynağıyla hareket eden bir sektör olarak ihracattaki etkinliğimizi korumaktayız. Üretimde, ihracatta, istihdamda böylesine önemli bir sektörün makine ithalatı 2014 yılında 2.2 milyar dolar, 2015 yılında ise 1.3 milyar dolar civarındadır. TEMSAD ile yaptığımız bu işbirliğiyle bir taraftan tekstil ve hazır giyim ile birlikte diğer imalat sektörlerinin de makine ihtiyaçlarını yerli üreticilerden karşılamasına dikkat çekmek, diğer taraftan bu alanda ithalata bağımlılığımızı ortadan kaldırmak ve yerli makine üretimini desteklemek istiyoruz” dedi.

Açık inovasyonla her iki sektörü bir araya gelerek, birbirlerinin ihtiyaçlarını daha net ve daha seri bir şekilde anlamalarına zemin hazırlayacaklarını söyleyen Öztürk, “Özellikle Endüstri 4.0’a geçiş için dönüşüm sürecini başlatmayı amaçlıyoruz” diye ifade etti.

Sektör makine ihtiyacının yüzde 80’ini dışarıdan karşılıyor

TEMSAD Başkanı Adil Nalbant ise dünyada sanayi devriminin tekstil makineleri ile başladığını belirterek, “Öncelikle kendi tekstil sanayicilerimizin ihtiyacı olan tekstil makinelerinin üretilmesi için hızlı şekilde adımların atılması gerekiyor. Sektörün makine ihtiyacının yüzde 80’inin dışarıdan alındığı bir tekstil ülkesinde bu işbirlikleri ve doğru planlama oldukça önemlidir. Yerli makine üreticilerimiz ithal edilen makineleri üretebilecek kabiliyet ve yeterliliğe sahiptir. Ayrıca tekstil sektöründe iki yıldır ertelenen yatırımlar var. Bunlar gerçekleşmeye başlayacak ve önümüzdeki beş yılın en parlak sektörü tekstil olacaktır” diye konuştu.

Türkiye’nin makinede dışa bağımlılığını azaltacağını söyleyen Nalbant, sürecin TEMSAD’ın kurucu üyesi olduğu Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu’nun (MAKFED) bugüne kadar mücadelesini verdiği her görüşe yer vereceğine dikkat çekti.

Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?

Kamu kurumları ve üniversitelerle işbirliğinin de geliştirileceği süreçte, MHGF tarafından tespit edilen farklı branşlardaki firmalara inceleme gezileri düzenlenerek sektörün taleplerinin toplanması ve bu doğrultuda TEMSAD ile çözüm üretilerek amaca ulaşılması öngörülüyor.

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