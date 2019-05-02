Tekstil mühendisliği seçen öğrencilere üniversitelerde asgari ücret kadar burs verilecek

İstanbul, 2 Mayıs () - Tekstil, hazır giyim, deri ihracatçı birlikleri ve tekstil sanayi işverenleri sendikası ile YÖK arasında imzalanan protokole göre üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrenciler, tekstil mühendisliğini tercih ederek her ay net asgari ücret tutarında karşılıksız burs alabilecek.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) öncülüğünde bir araya gelen 12 ihracatçı birliği ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası (TTSİS) ile Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Türkiye’de tekstil ve deri mühendisliğinin algısını yükseltmek ve öğrencilerin bu bölümleri daha çok tercih etmelerini sağlamak için üniversitelerle işbirliği yaptı.

Üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrencilerin tekstil mühendisliğini seçmesi durumunda asgari ücret tutarında karşılıksız burs verilmesini öngören protokol, Ankara’da tekstil, hazır giyim, deri ihracatçı birlikleri ve tekstil sanayi işverenleri sendikası ile YÖK arasında imzalandı. Söz konusu protokole göre sınavda 20–50 bin arasında yer alan öğrenciler net asgari ücretin yüzde 70’i, 50–80 bin arasındaki öğrenciler de net asgari ücretin yüzde 50’si kadar karşılıksız burs alabilecekler.

“Sektör temsilcilerimizle işbirliklerimiz devam edecek”

Tekstil, hazır giyim, deri ihracatçı birlikleri ve tekstil sanayi işverenleri sendikası ile YÖK arasında imzalanan protokolün töreninde konuşan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç şu değerlendirmeyi yaptı:

“Geçen yıl yaklaşık 30 milyar dolar ihracat gelirine ve ülkemizin toplam istihdamında ortalama yüzde 6.0 paya sahip, ekonomik rekabette önemli bir rol oynayan tekstil ve deri sektörlerine beceri niteliği yüksek mühendisler kazandırmak amacıyla tekstil, hazır giyim ve deri sektörünün birlik ve işveren temsilcileri ile bir araya geldik. Yeni YÖK olarak üniversite-sanayi işbirliği kapsamında sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek insan kaynağının yetiştirilmesi ve istihdam odaklı politikaların oluşturulması hususunda sektör temsilcileri ile sürekli temas halindeyiz. Tekstil, hazır giyim ve deri sektörleri, ülkemizin iktisadi kalkınması ve uluslararası rekabet gücünün arttırılmasında öncü sektörlerimiz arasında yer alıyor.

“Yükseköğretimden endüstriye nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla sektör temsilcilerimizle işbirliği protokolü imzaladık. Bu protokol kapsamında beceri yetkinliği yüksek mezunlarımız iş dünyasına kazandırılacak ve aynı zamanda üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesine önemli katkılar sunulacak. Tekstil ve Deri Mühendisliğini tercih eden öğrencilerimize gerekli şartları sağlamaları halinde değerli sektör temsilcileri tarafından eğitim bursu verilecek ve istihdam garantisi sağlanacak. Öğrencilerimiz için işyeri eğitimlerinin artırılması, staj eğitimlerinin geliştirilmesi hususlarında sektör temsilcilerimizle işbirliklerimiz de devam edecek.” (Fotoğraflı)