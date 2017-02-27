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TEKSAV'dan, Endonezya'ya askeri malzeme satışı

TÜRKİYE'de 35 yıldır savunma sanayine yönelik ürünler geliştirip üretim yapan TEKSAV, uçak durdurma bariyeri satışı için Endonezya ile anlaştı. Endonezyalı askeri heyet, firma ile farklı ürünler için de görüşeceklerini bildirdi....

TEKSAV'dan, Endonezya'ya askeri malzeme satışı
TÜRKİYE'de 35 yıldır savunma sanayine yönelik ürünler geliştirip üretim yapan TEKSAV, uçak durdurma bariyeri satışı için Endonezya ile anlaştı. Endonezyalı askeri heyet, firma ile farklı ürünler için de görüşeceklerini bildirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tedarikçilerinden TEKSAV savunma sanayisinde ürettiği yüksek teknolojili ürünleri ile yurt dışından da talep görüyor. 35 yıldan bu yana savunma sanayinde yerli teknoloji ve özel sistemler üreten firma üretim de dahil tüm faaliyetini menemen Ulukent Sanayi Sitesi'nde gerçekleştiriyor. TEKSAV, havaalanı ve helikopter pistleri aydınlatma sistemleri, uçak durdurucu bariyer sistemleri ve yedek parçaları, uçak yer destek ekipmanları, muharebe ve atış eğitim simülatör sistemleri, uzaktan komutalı tahrip sistemleri başlıca olmak üzere yurt içi ve dışında kara, hava ve deniz kuvvetlerine, birçok savunma sanayi özel ürün ve sistemleri geliştirip üretiyor. Son yıllarda Endonezya ve Türkiye arasında gelişen ilişkilerle birlikte Endonezya Savunma Bakanlığı da Türk üreticileri incelemeye başladı. Geçen hafta Endonezya Hava Kuvvetleri'nden gelen 12 kişilik askeri heyet, Mobil Uçak Durdurucu Bariyer sistemleri harekât ihtiyaçları için, TEKSAV'ı ziyaret etti. Endonezya Heyet Başkanı Albay Heri Sutrisno ve proje yöneticisi Albay Ardi Syahri firmada detaylı teknik incelemelerde bulundu. Heyet TEKSAV'ın ihtiyaç duydukları ürünü üretecek kapasiteye sahip olduğunu belirleyerek, 2017 yılı içerisinde direkt satın alım yapılacağını bildirdi.
BAŞKA ASKERİ ÜRÜNLER DE ALACAKLAR
Proje Yöneticisi Albay Ardi Syahri, Türkiye'ye öncelikle uçak durdurucu bariyer alımı için geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:
"İki ülke arasındaki alışverişin ilerleyen zamanda farklı askeri malzeme alımlarıyla da sürmesini istiyoruz. Başka heyetlerimiz de başka ülkeler ile görüşmeler yapıyor. Biz bu ürün konusunda Türkiye'yi seçtik. Çünkü uzun süredir iletişim halinde olduğumuz TEKSAV firmasına güveniyoruz. Tabii ki seçim yaparken şirketlerin üretim kapasitesini inceledik. Sadece uçak durdurucu sistemler değil, havacılık konusunda başka ürünlerle de ilgileniyoruz. Havalimanında kullanılabilecek bütün aydınlatmalar, portatif aydınlatmalar gibi sistemlerle ilgili de alımlar yapacağız." 
İZMİR SADECE SİPARİŞ BEKLİYOR
TEKSAV Genel Müdürü Mühendis Serdar Akdurak, gerçekleştirilen iş birliğinin çok önemli olduğunu belirterek, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın kısa süre önce İzmir'in, Türkiye'nin savunma sanayi merkezi olmak için gerekli kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Akdurak, şöyle konuştu:
"İzmir bu konuda sadece gelecek siparişleri bekliyor. Türkiye, savunma sanayisinde son 15 yılda çok büyük atılım gösterdi. Endonezyalı heyet ile yaklaşık 4 yıldır görüşüyoruz  Görüşmelerimizin temelinde daha ziyade askeri hava alanlarında kullanılan yüksek teknolojili ürünler var. Biz bunları ülkemizde ürettik. Endonezyalı heyet teknik incelemesini, kalite kontrolünü yaptı. 2017 sonuna kadar alım için anlaştık. Sadece ürün satmayacağız, bir teknoloji aktarımı gibi bir durum da söz konusu olacak. Bariyerin ağ üretimini gerçekleştirmek için orada bir girişimimiz olabilir."

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