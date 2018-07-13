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Teksas'ta bazı kripto şirketleri için "faaliyetten men" kararı

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Temmuz () – ABD’de Teksas Menkul Kıymet Kurulu, bazı kripto para birimleri şirketlerinin, “kripto para birimleri yatırımı dolandırıcılığı” yapmaları savıyla, şirketler üzerinde soruşturma başlattı. Kurul...

Teksas'ta bazı kripto şirketleri için "faaliyetten men" kararı

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Temmuz () – ABD’de Teksas Menkul Kıymet Kurulu, bazı kripto para birimleri şirketlerinin, “kripto para birimleri yatırımı dolandırıcılığı” yapmaları savıyla, şirketler üzerinde soruşturma başlattı.
Kurul tarafından yayınlanan duyuruda, “Teksas Menkul Kıymetler Kurulu Üyesi Travis J. Iles, bazı şirketlerin Teksas’da yaşayan kişilere 'kripto para birimleri içeren yatırım teklifleri sunarak dolandırıcılık' yapmalarını önlemek için 11 Temmuz’da harekete geçti” denildi.
ABD’nin Utah eyaleti merkezli Mintage Mining LLC, Symatri LLC, NUI Social, Social Membership Network Holding LLC, and BC Holdings and Investments LLC şirketlerinin, kurul tarafından yayınlanan faaliyetten men kararına tabi tutalacağı belirtilirken, söz konusu şirketlerin halka yanıltıcı iddialarda bulundukları belirtildi. Kurul duyursu şöyle devam etti:
“Mintage Mining yatırımcılara menkul kıymetler yasalarına ‘uyduklarını’, “kripto para birimleri regülasyonlarına uygun şekilde operasyonlar gerçekleştirdiklerini’ ve “yasal firmalarla çalıştıklarını” iddia ediyor.”
Kurulun faaliyetten men etme kararının söz konusu bütün şirketler üzerinde geçerli olacağı ve şirketlerin ayrıca resmi izinleri bulunmadıkça menkul kıymetler alanlarında da yatırım servisleri sağlayamacakları belirtildi.

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