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Teknosa’nın İzmir’deki 17’nci mağazası açıldı  

İZMİR, () - Teknoloji perakende şirketi Teknosa, İzmir’deki mağaza sayısını 17’ye çıkardı. İzmir Bayraklı Westpark’taki yeni Teknosa mağazasında telekomdan küçük ev aletlerine, TV’lerden bilgisayar ve aksesuarlara kadar pek çok...

Teknosa’nın İzmir’deki 17’nci mağazası açıldı  

İZMİR, () - Teknoloji perakende şirketi Teknosa, İzmir’deki mağaza sayısını 17’ye çıkardı. İzmir Bayraklı Westpark’taki yeni Teknosa mağazasında telekomdan küçük ev aletlerine, TV’lerden bilgisayar ve aksesuarlara kadar pek çok ürün avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluştu.

Teknosa, Ege’deki mağaza yatırımlarına devam ediyor.  İzmir Bayraklı, toplam 543 metrekarelik alana sahip yeni mağaza ile İzmir’deki 17’nci mağazasını açtı. 13 Mayıs tarihine kadar açılışa özel indirim kampanyaları sunacak olan Teknosa, telekomdan küçük ev aletlerine TV’lerden bilgisayar ve aksesuarlara kadar pek çok ürünü avantajlı fiyatlarla tüketicilere sundu. 

Türkiye genelinde 208’e ulaşan mağaza ağı ve web adresi ile müşterinin teknolojiye erişimini kolaylaştıran Teknosa, çoklu kanaldan kesintisiz hizmet vermek için yatırımlarını sürdürüyor.

(FOTOĞRAF)

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