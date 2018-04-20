Teknosa’dan Kırklareli’nin yeni yaşam merkezine mağaza

KIRKLARELİ, ()-TEKNOSA, yeni mağazasını Kırklareli Lüleburgaz’daki 39 Burda AVM içinde açtı. Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu’nun katılımıyla açılan Teknosa mağazasında, telekomdan küçük ev aletlerine, TV’lerden bilgisayar ve aksesuarlara kadar binlerce ürün çeşidi avantajlı fiyatlarla sunuluyor.

Türkiye’nin en yaygın ve lider teknoloji perakende şirketi Teknosa, mağaza yatırımlarına devam ediyor. Teknosa’nın Kırklareli’ndeki ikinci adresi olan Lüleburgaz ilçesindeki 39 Burda AVM mağazası, açılışa özel indirimlerle 19 Nisan tarihinde Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu’nun katılımıyla açıldı.

Mağaza açılışında konuşan Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu, “Yeni Neslin Sabancı’sı olarak teknolojiyi, yenilikçiliği ve gelecek potansiyeli yüksek işleri merkezine alan topluluğumuzda, Teknosa çok önemli bir değeri temsil ediyor. 18 yıldır Türkiye’de teknoloji alışverişinin lider adresi olan Teknosa, bugün online ve offline kanallarında sunduğu bütünsel ve kesintisiz deneyim ile tüketicileri yeni nesil perakendecilik anlayışıyla buluşturuyor. Bu doğrultuda hem mağazalarda hem de dijital kanallarda tüketiciye değer katan yatırımlarına da hız kesmeden devam ediyor” dedi.

AÇILIŞA ÖZEL KAÇIRILMAYACAK FIRSATLAR TEKNOSA’DA

23 Nisan tarihine kadar geçerli, açılışa özel kampanyaların gerçekleştirileceği toplamda 585 metrekarelik alana sahip yeni Teknosa mağazasında, seçili Iphone modellerinde yüzde 10 indirim fırsatının yanı sıra ING Teknokredi ile peşin fiyatına 8 taksit avantajı ile Samsung Galaxy A8+ Akıllı Telefon 3299 TL yerine 2849 TL’ye sunuluyor. Ayrıca, Lenovo Ideapad 320 Notebook 1899 TL yerine 1599 TL, Samsung 102 ekran FHD Smart Led TV 1999 TL yerine 1799 TL, Philips FC9923 Marathon Ultimate Torbasız Elektrikli Süpürge ise 1399 TL yerine 1099 TL’lik fiyatıyla tüketicilerle buluşuyor.

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