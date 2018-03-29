Teknosa İstanbul'daki 41’inci mağazasını Kartal'da açtı

TEKNOSA, 2018 yılının ilk mağazasını Kartal'da bulunan İstmarina AVM’de açtı. Teknosa’nın müşteri deneyimi konseptiyle açılan yeni mağazası, son teknolojiyi tüketicileriyle buluşturdu.

Toplam 315 metrekarelik alana kurulu yeni mağazada, telefon, tablet gibi mobil cihazların yanı sıra bilgisayarlar, küçük ev aletleri, aksesuarlar ve son teknoloji ürünler tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Açılışla birlikte İstanbul’daki mağaza sayısını 41’e, Türkiye’deki mağaza sayısını ise 205’e çıkaran Teknosa, çoklu kanalda kesintisiz hizmet anlayışıyla hem mağazaları hem de online ve mobil platformlarıyla Türkiye’nin dört bir yanına teknolojiyi, avantajlı fiyatlarla götürmeye devam etmeyi hedefliyor.

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