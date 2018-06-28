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Teknosa BM "Kadının Güçlenmesi Prensipleri"ni imzaladı

Elif Varan / İstanbul, 28 Haziran () - Birleşmiş Milletler'in, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturulmasını desteklemek için geliştirdiği "Kadının Güçlenmesi Prensipleri"ni (WEPs) Türkiye’de ilk imzalayan...

Teknosa BM "Kadının Güçlenmesi Prensipleri"ni imzaladı

Elif Varan / İstanbul, 28 Haziran () - Birleşmiş Milletler'in, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturulmasını desteklemek için geliştirdiği "Kadının Güçlenmesi Prensipleri"ni (WEPs) Türkiye’de ilk imzalayan teknoloji perakende şirketi Teknosa oldu.
Teknosa CEO’su Bülent Gürcan, “İçinde bulunduğumuz dijital çağın, toplumsal cinsiyet eşitliği için dönüm noktası olduğuna inanıyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliği, dünyanın hiçbir ülkesinde henüz tam anlamıyla sağlanmış değil. Gerek şirket içi uygulamalarımız gerekse kadınlara 10 yılı aşkın süredir dijital okuryazarlık eğitimleri verdiğimiz Kadın için Teknoloji sosyal sorumluluk projemiz ile kadının toplumda güçlenmesi için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.
Teknosa, bu imza ile Kadının Güçlenmesi Prensipleri çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik şu 7 ilkeye taahhüt:
1. Cinsiyet Eşitliği için Üst Düzey Kurumsal Liderlik Sağlanması
2. Tüm Kadın ve Erkeklere İşte Adil Davranılması, İnsan Haklarına ve Ayrım Yapmama İlkesine Saygı Gösterilmesi, Bu İlkelerin Desteklenmesi
3. Tüm Kadın ve Erkeklere Sağlık, Güvenlik ve Refah Sağlanması
4. Kadınların Eğitim, Kurs ve Profesyonel Gelişim İmkânlarıyla Desteklenmesi
5. Kadınları Güçlendiren Girişimci Gelişimi, Tedarik Zinciri ve Pazarlama Yöntemlerinin Uygulanması
6. Toplumsal İnisiyatifler ve Destekler Aracılığıyla Eşitliğin Teşvik Edilmesi
7. Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması için Gelişimin Ölçülmesi ve Halka Açık Raporlanması

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