Teknolojinin Kadın Liderleri ödüllerini aldı

Elif Varan / İstanbul, 7 Haziran () - Microsoft Türkiye’nin Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Aydın Doğan Vakfı iş birliğiyle yürüttüğü “Teknolojinin Kadın Liderleri” projesi, teknolojide kadınların neler başarabildiğini tüm dünyaya göstermeye devam ediyor.

Türkiye’de kadınların teknolojide daha fazla söz sahibi olması ve teknolojide kadın girişimciliğine ilham vermek için bu yıl üçüncüsü düzenlenen Teknolojinin Kadın Liderleri ödülleri 6 Haziran’da Microsoft Türkiye ofisinde gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu.

Türkiye’nin dört bir köşesinden, her yaştan ve her çalışma seviyesinden yüzlerce başvuru alındı. Ödüller için, ortaokul-lise öğrencilerinden profesyonel yöneticilere kadar her yaş ve meslek grubundan kadın aday kabul edildi.

Türkiye’nin ekonomik ve sosyal açıdan gelişmesinin kadının ekonomik hayatta hak ettiği yere ulaşmasıyla doğru orantılı olduğunun altını çizen Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, "Hizmet ettiğimiz ülke değerlerimizden biri ve belki de en önemlisi kadınlar. Bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik alanında kadınlar hak ettikleri gibi temsil edilmiyor. %75’i erkeklerden oluşan bu alanda doğal olarak kadın çalışanların ve kadın girişimcilerin cesareti kırılıyor. Ödül verdiğimiz kategorilerle, kadınların teknolojide neler başarabildiğini tüm dünyaya gösteriyoruz. Bu projemizin önümüzdeki yıllarda da güçlenerek daha da yaygınlaşacağına inanıyoruz" dedi.

Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Aydın Doğan Vakfı, eğitime yapılan destek ve teşviklerle hem ekonomiye ve nitelikli işgücü gelişimine katkı yapmayı hem de genç kızlarımızın topluma üretken bireyler olarak katılmasını sağlamayı amaçlıyor. Bütün kızlara ve kadınlara seçtikleri yolda kendi hayallerini gerçekleştirme fırsatı vermenin hepimizin ortak sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Bu etkinlik, teknolojide ve girişimcilikte gelecekte kadın imzasının daha çok alanda karşımıza çıkacağının da önemli birer göstergesidir." (Fotoğraflı)