İstanbul, 9 Mart () - Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, bankada teknolojik adımları 90’lı yılların başında atmaya başladıklarını belirterek, "Teknolojik dönüşümde bankacılık sektörü ve ülkemiz için bir model olmayı hedefledik” dedi.

Garanti’nin 20 yıllık dijital dönüşüm hikâyesini, Garanti Teknoloji’nin geçmişten bugüne dijital yolculuğunu, Garanti’nin dijital bankacılık alanında ulaştığı noktayı ve geleceğe nasıl hazırlandığını paylaşmak üzere düzenlenen basın buluşmasına, Genel Müdür Fuat Erbil’le birlikte Genel Müdür Yardımcıları Hüsnü Erel ve Didem Dinçer Başer ev sahipliği yaptı.

Garanti’nin 20 yıla uzanan dijital dönüşüm yolculuğundan kesitler aktaran Fuat Erbil, “Garanti’nin gelişimi için devrim yaratan teknolojik adımları 90’lı yılların başında atmaya başladık. Odak noktamız her zaman, teknolojideki son gelişmeleri bankacılık hizmetlerine entegre ederek, müşterilerimizin hayatını daha da kolaylaştırmak oldu. Yenilikleri ilk uygulayan ve fonksiyonel anlamda zengin sistemler kuran bir banka olarak, teknolojik dönüşümde bankacılık sektörü ve ülkemiz için bir model olmayı hedefledik.” dedi.

Türkiye’nin önümüzdeki dönemde ancak katma değeri daha yüksek işlerle gelişeceğini ve bu noktada “teknolojik gelişim” ile “verimlilik” kavramlarının en önemli iki unsur olduğunu vurgulayan Erbil sözlerini şöyle tamamladı: “Garanti Bankası olarak 20 yılı aşkın süredir, hem bankacılık sektörünün hem de ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük etmenin ve tüm paydaşlarımıza örnek olmanın gururunu yaşıyoruz.”

Garanti Bankası’nın Teknoloji ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüsnü Erel de, “Teknolojik altyapımızla geliştirdiğimiz tüm ürün ve hizmetlerin temelinde; basitlik, hız ve güvenilirlik yatıyor" dedi ve ekledi:

"Bu yolculukta ilk günden bu yana, işlemlerin anında yansıdığı senkronize bir altyapı kullanıyoruz. 20 yıl önce kurmaya başladığımız ve sürekli yenilediğimiz bu sağlam altyapı sayesinde bugün, ‘internet’ ve ‘hız’a paralel giderek değişen müşteri ihtiyaçlarına anında çözüm üretiyoruz. Müşterilerimize birbirine entegre kanallar üzerinden hizmet veren Garantililer, ‘tabletten bankacılık’ imkânı sunan uygulamamızı kullanıyor. Çalışanlarımıza, müşterilerinin tüm işlemlerini yapabildikleri, video görüşmeler gerçekleştirebildikleri, ihtiyaç duydukları bilgi ve belgelere hızla ulaşabildikleri tek bir platform olarak ‘tabletten bankacılık’ uygulamamızı sunuyoruz. Garantililer bu sayede, standartları belirli, kaliteden ödün vermeyen, zaman ve mekândan bağımsız bir hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor."

Garanti Bankası’nın Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer de, "Bugün geldiğimiz noktada, 5 milyon aktif dijital müşteriye hizmet veriyoruz. Bunun yanında 3.9 milyon aktif mobil müşterimiz var. Garanti’nin tüm müşteri işlemlerinin yüzde 92’si dijital kanallardan gerçekleşirken, kredi kullanımının yüzde 45’i yine dijital kanallarda yapılıyor" dedi ve ekledi:

"Türkiye Bankalar Birliği’nin 2016 yılı 4. çeyrek verilerine göre, Türkiye’de bireysel müşterilerde dijital finansal işlemler hacminde yüzde 24’lük payla öncü konumumuzu sürdürüyoruz. Accenture, Boğaziçi Üniversitesi, Bilişim Vakfı ve Vodafone tarafından hazırlanan 2015 Dijitalleşme Endeksi’nde en yüksek skora sahip banka olarak belirlendik. Garanti İnternet ve Garanti Cep, araştırma şirketi İpsos tarafından yapılan 2016 Net Tavsiye Skoru araştırmasında, müşterilerinin en çok tavsiye ettiği dijital bankacılık uygulamaları oldu.¹ Garanti Cep, Webrazzi 2016 halk oylamasında Yılın Dijital Bankacılık Uygulaması, MMA ve Digital Age tarafından yapılan halk oylamasında ise 2016’nın En Dikkat Çeken Uygulaması olarak ilk sırada yer aldı."

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