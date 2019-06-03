TEKNOLOJİ - Tarımda "robotik işgücü" çözümleri

Deniz Kılınç / İstanbul, 3 Haziran () – Tarımda giderek yükselen işgücü sorununa, yeni "robotik çözümler" geliştirildi.

The Guardian’ın haberine göre, yeni robotik projelerin arasında meyve toplama, zararlı otları robotlarla ve lazerle ayıklama çözümleri yer alıyor.

ABD Plymouth Üniversitesi merkezli bir startup, dünyanın ilk böğürtlen toplayan robotunu tanıttı. Söz konusu robotun günde 25 bin böğürtlen toplayabildiği belirtilirken, söz konusu rakamın bir insanın sekiz saatlik süre içinde toplayabildiği böğürtlen miktarından 10 bin daha fazla olduğu vurgulandı.

Böğürtlenlerin olgunlaşmasından sonra, meyveye zarar vermeden toplanmaları gerektiği için, böğürtlen hasadının robotik çözümü zorlaştırdığına dikkat çekilirken, şirketin robotları insan gücü maliyetini düşürmek isteyen çiftçilere kiralayacağı açıklandı.

ABD’de Iron Ox isimli bir çiftçilik startupı, geçen ay Kaliforniya’da kısmen robotların yaptığı salatalar satmaya başladı. Buna göre, robotlar sebze toplama hidroponik yetiştirme tankları gibi alanlarda kullanılırken, tohumların ekimi ve salatanın paketlenmesi gibi bazı aşamalarda hala insan gücüne ihtiyaç duyuluyor.

İsveç merkezli Ecorobotix şirketi, geçen yıl zararlı otların toplanması için kullanılacak bir robot oluşturulması için 11 milyon dolar fon topladı. Şirketin açıklamasına göre, robot prototipi tamamen güneş ışığıyla günde 12 saat çalışabiliyor ve zararlı otları yok eden kimyasal kullanımını yüzde 90 azaltıyor. Şirket, söz konusu yatırımı "multi milyar dolarlık ot piyasasına doğru yeni bir adım" olarak tanımladı.

Birleşik Krallık merkezli gıda şirketi Waitrose, Şubat ayında ABD merkezli Small Robot Company ile yaptığı yeni projede üç robotun tarlalarda çeşitli işlerde kullanılması için üç yıllık deneme süreci başlattı.

Tom, Dick ve Harry ismi verilen robotların, söz konusu proje kapsamında tohum ekimi yapma ve tarlaların haritalarını oluşturma gibi alanların yanında lazerlerle zararlı otları temizlemede kullanılacağı belirtildi.

Robotların traktörlerden çok daha küçük olmaları nedeniyle küçük ve düzensiz arazilerdeki ekim alanlarında kullanılabildiği ve böylece toprağa verilen zararın azaltıldığı vurgulandı.