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“Teknoloji hisseleri gerçek dünyada değildi, düzeltme daha yeni başlıyor”

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Nisan () – ABD borsalarında teknoloji hisselerinde yaşanan büyük kayıpları değerlendiren Para ve Mali Kurum Forumu olarak bilinen OMFIF’in İdari Direktörü David Marsh, teknoloji sektöründe hisse fiyatlarının gerçek...

“Teknoloji hisseleri gerçek dünyada değildi, düzeltme daha yeni başlıyor”

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Nisan () – ABD borsalarında teknoloji hisselerinde yaşanan büyük kayıpları değerlendiren Para ve Mali Kurum Forumu olarak bilinen OMFIF’in İdari Direktörü David Marsh, teknoloji sektöründe hisse fiyatlarının gerçek dünyada olmadığını, düzeltmenin daha yeni başladığı konusunda uyardı.

CNBC’de yer alan habere göre geçtiğimiz hafta başlayan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Amazon gibi teknoloji devlerine Twitter’dan gönderdiği imalarla devam eden teknoloji hisselerindeki satış dalgası sadece bir başlangıç ve fiyatlar zaten uzun süredir gerçekçi değildi.

Para ve Mali Kurum Forumu OMFIF İdari Direktörü Marsh, “ABD’de ve dünyanın geri kalanındaki tüm teknoloji hisseleri biraz İngiliz Kraliyet Ailesi gibidir; önce bir büstün üzerine koyarsınız, harikadırlar. Ertesi gün de bu heykeli yıkarsınız” dedi ve şu değerlendirmeleri yaptı:

“Bu teknoloji hisselerinden bazıları zaten stratosferik düzeylere gelmişlerdi ve gerçekçi bir eğilimde değillerdi. O yüzden de bu bay Trump'ın bir twitter paylaşımı olsun ya da yoldan çıkarak insan öldüren bir araç olsun, satılması için hayli sebep olan hisseler; bence, düzeltme daha yeni başladı.”

Facebook’taki veri skandalı, üretimle ilgili sorunlar, Google’ın sürücüsüz aracının geçirdiği kaza ve ABD Başkanı Donald Trump’ın sektörlerde yıkıcı etki yapan Amazon gibi şirketlere Twitter’dan yaptığı göndermeler birleşerek teknoloji hisselerini son iki haftadır baskılamaya devam etti.

S&P 500 ve Nasdaq endeksleri haftanın ilk gününde iki ayın en düşük düzeyine gerilerken, S&P teknoloji sektörü günü yüzde 2.48’lik kayıpla kapattı.

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