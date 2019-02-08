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TEİS: İlaç tedarikinde sorun devam ediyor

İstanbul, 8 Şubat () - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), eczanelerde yaşanan ilaç tedarik sorununun devam ettiğini söyleyerek, ilaç fiyatlarının biran önce güncellenmesi gerektiğini belirtti. Yetkililerin bulunamayan ilaç sorunu...

TEİS: İlaç tedarikinde sorun devam ediyor

İstanbul, 8 Şubat () - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), eczanelerde yaşanan ilaç tedarik sorununun devam ettiğini söyleyerek, ilaç fiyatlarının biran önce güncellenmesi gerektiğini belirtti.
Yetkililerin bulunamayan ilaç sorunu olmadığını söylediğini, ancak sorunun devam ettiğini belirten TEİS Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, şöyle devam etti:
"Sistem üzerinden 2017 yılına göre 2018 yılında daha fazla ilaç alan eczanelere bakılıp liste hazırlanmış.
“Kayıtlar kontrol edildiğinde bu eczanelerin 2017 yılında ilaç almayan, ama 2018 yılının son aylarında yeni açıldığı için ilaç alan ve bunları hastalar veren eczaneler olduğu görülecektir.
“Elinde ilaç olduğu halde yok diyen, hastasına ilaç vermeyen yani stokçu eczane yok, eczanelerimizdeki tek stok, yok ilaçların listeleridir.
"İlaç fiyatı hesaplamasında kullanılan eurodan dolayı sıkıntı yaşayan ilaç firmaları ithalat ve üretim planlamasını Şubat ayına göre yapmış durumdalar.
“Aralık 2018'de fiyatı indirilen bazı ilaçlara, 25 Ocak 2019 tarihinde tekrar fiyat artışı yapıldığı halde, fiyatı artan 42 ilacın sadece 9 tanesi piyasada bulunmaktadır.
“Bu da göstermektedir ki düşüşü karşılamak için yapılan fiyat artışı üreticilerde ve ithalatçılarda olumlu karşılık bulmamıştır.
“Yetkililerin açıklamasında 65 üretici firmadan 42'sinin, 161 ecza deposundan 20'sinin stok yaptığının İlaç Takip Sistemi kayıtları üzerinden tespit edildiği anlaşılmaktadır. Biz eczane eczacıları olarak ecza depolarının ve ilaç firmalarının İlaç Takip Sistemi üzerinden stoklarını göremiyoruz.
“Ama vatandaşlarımız aradıkları ilaç için bütün eczanelerin stoklarını İlaç Takip Sistemi üzerinden sorgulayabiliyorlar.
“Vatandaşa bilgi veren sistem ne yazık ki biz eczacılara bilgi vermiyor. Eğer eczacılar olarak depolarda ve firmalarda İlaç Takip Sistemi üzerinden ilaç arayabilseydik durum bu hale gelmeyebilirdi.
"Yetkililer eğer euro güncellemesini öne çekebilir veya bu duruma çare bulabilirse, bizler de vatandaşlarımıza hizmet verebiliriz.
“Eczanelerimizdeki tek stokun yok ilaçların listesi olduğunu, bu durumdan en az hastalar kadar bizim de mağdur olduğumuzun altını önemle çiziyor, yetkililerin bizlerin ve vatandaşlarımızın derdine ivedilikle çözüm bulmasını talep ediyoruz.” (Fotoğraflı)

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