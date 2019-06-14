TEİD’den “yolsuzlukla mücadele” temalı seminer

İstanbul, 14 Haziran () - İş etiği ilke ve kurallarının anlaşılması, benimsenmesi, yaygınlaştırılması için kılavuzluk etmek ve referans olmak misyonuyla faaliyet gösteren Etik ve İtibar Derneği (TEİD), 18 Haziran’da “Türkiye’de Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Mevzuatına Uyum Semineri” düzenleyecek.

İstanbul Radisson Blu Hotel Ortaköy’de iki bölüm halinde düzenlenmesi planlanan seminerin birinci bölümünde yolsuzlukla mücadele alanında dünyada en fazla uygulanan yasa olarak bilinen “Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu (FCPA) ve Türk Hukukuna Etkileri” konusu ele alınacak. İkinci bölümde de “İngiltere Rüşvet Yasası (UKBA) ve Türk Hukukuna Etkileri” konuşulacak. Seminerde ayrıca, ABD ve İngiltere yasalarının ve Türk hukukunun yabancı şirketleri ve banka uyum programlarını nasıl etkilediğine dair bir bakış açısı sunulacak ve ilgili vakalar analiz edilecek.

Seminere, Etik ve İtibar Derneği (TEİD) Yönetim Kurulu üyeleri ile Breeding Henry Baysan PC, Walden Macht & Haran LLP, Mischon de Reya, Peters Peters, Hollis Whiteman, Knoetzel gibi önde gelen uluslararası hukuk şirketlerinin yöneticileri katılacak.