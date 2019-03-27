TEİD: Yolsuzluğun tüm dünyaya maliyeti 2.6 trilyon dolar

İstanbul, 27 Mart () - Etik ve İtibar Derneği (TEİD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ertuğrul Onur, tüm dünyada yolsuzluğun maliyetinin yıllık 2.6 trilyon dolar olarak tahmin edildiğini, bu rakamın Küresel Gayri Safi Milli Hasılanın (GSMH) yüzde yüzde 5’i olduğunu vurgulayarak, yolsuzluğun, dünya genelinde iş yapma maliyetini yüzde 10 arttırdığına dikkat çekti.

Etik ve İtibar Derneği TEİD 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu ve üyelerinin katılımıyla TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlük binasında gerçekleştirildi. Genel kurul akabinde yapılan yönetim kurulu toplantısında Etik ve İtibar Derneği'nin 7. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ertuğrul Onur oldu.

Avukat Ertuğrul Onur, 2010 yılından bu yana iş etiği ilke ve politikalarının anlaşılması, benimsenmesi ve şirketlerin yazılı kültürünün temel taşı haline gelmesi için kılavuzluk etmek misyonuyla faaliyet gösteren Etik ve İtibar Derneği’nin 2019 yılı itibari ile 140’dan fazla kurumsal üyeye ulaştığını belirtti.

Onur, TEİD’in, gerek ulusal gerekse uluslararası ticaretin vazgeçilmez şartı haline gelen iş etiği alanındaki en güncel veri ve bilgileri, uluslararası ilişki ve bağları ülkemize getirmeyi ve üyeleri arasında paylaşım toplantıları düzenleyerek iyi örneklerin uygulamasının arttırılmasını amaçladıklarını sözlerine ekledi.

TEİD olarak etik dışı davranışlar hakkında bütün kurumların, hatta toplumun daha ayrıntılı olarak düşünmesini amaçladıklarını belirten Avukat Ertuğrul Onur, "Farkındalığın artması ile gerek özel sektör, gerek toplumun diğer kesimlerinin etik ilke ve değerlere sahip çıkacağını biliyoruz. Etik ilkeleri bir sistem dahilinde destekler ve korursak, gelecek nesillere daha yaşanır bir dünya bırakma şansımız olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Onur, Faaliyet Raporunda, Dünya ve Türkiye’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan araştırmaya göre tüm dünyada yolsuzluğun maliyetinin yıllık 2.6 trilyon dolar olarak tahmin edildiğini, bu rakamın Küresel Gayri Safi Milli Hasılanın (GSMH) yüzde yüzde 5’i olduğunu ve yolsuzluğun dünya genelinde iş yapma maliyetini yüzde 10 arttırdığını belirtti ve ekledi:

"Sadece en fazla kar etme hedefinin, özel sektörün tek amacı olduğu iş yönetimi sistemi artık tarihe karıştı. Araştırmalar, tüketicilerin yüzde 50’sinin, şirketlerin ürün ve hizmetlerini seçerken etik davranış ve faaliyetlerine özel olarak dikkat gösterdiklerini ve bu yönde tercihlerini değiştirdiklerini ortaya koyuyor.

"Bu veriler, artık şirketlerin bir süredir toplum ve tüketicileri tarafından etik davranmaya itildiğini gösteriyor.

"İşte tam da bu doğrultuda Etik ve İtibar Derneği’nin (TEİD) çalışmaları daha da anlamlı bir hale geliyor.

"2010 yılında 11 öncü şirket tarafından kurulan Etik ve İtibar Derneği, 2019 yılına geldiğinde 140’dan fazla kurumsal üyeye ulaşarak, etik ilke ve değerlerin şirketlerin tüm idari ve ticari fonksiyonları tarafından benimsenmesi, bir iş yapma biçimi haline getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor."

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Çolak, Yönetim Kurulu Sekreteri İdil Gürdil, Sayman Menteş Albayrak (AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.) oldu. TEİD Yönetim Kurulu Üyeleri ise Ahu Gün Akkal Ekşi (Allianz Sigorta A.Ş.), Ali Murat Vural (Bersay İletişim Danışmanlığı A.Ş.), Asım Barlın (Solmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş.), Güray Karacar, K.Altuğ Özgün, M.Fevzi Toksoy (Actecon Danışmanlık A.Ş.), M.Fikret Sebilcioğlu (Cerebra Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.), Okan Demirkan (Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu), Tayfun Zaman (Reanda Turkey) üstlendi. (Fotoğraflı)