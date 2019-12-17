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TEB’den yüzde 0.98’den başlayan yeni yıl kredisi
Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni yıla girerken tüm ihtiyaçların daha kolay karşılanması için 36 ay vadeye kadar 0.98’den başlayan faiz oranında bir kampanya başlattı. TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gökhan...
EKONOMİ 17.12.2019, 15:17
Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni yıla girerken tüm ihtiyaçların daha kolay karşılanması için 36 ay vadeye kadar 0.98’den başlayan faiz oranında bir kampanya başlattı.
TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "Yeni yılda müşterilerimizin rahat etmesi ve borçlarını tek bir yerde toplaması için Findeks notuna göre farklı tutar ve vadelerde değişen faiz oranlarında ihtiyaç kredisi sunmaya başladık. Ayrıca dileyen müşterilerimiz 3 ay erteleme seçeneğinden de faydalanabilirler" dedi.
3 ay ile 60 ay arasında değişen, 3 ay erteleme imkanı da sunan “Yeni Yıl” kredisinden yararlanmak isteyen yeni TEB müşterileri, başvurularını Cepteteb internet, Cepteteb mobil bankacılık ve Çağrı Merkezi kanallarından yapabiliyor. (Fotoğraflı)
TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "Yeni yılda müşterilerimizin rahat etmesi ve borçlarını tek bir yerde toplaması için Findeks notuna göre farklı tutar ve vadelerde değişen faiz oranlarında ihtiyaç kredisi sunmaya başladık. Ayrıca dileyen müşterilerimiz 3 ay erteleme seçeneğinden de faydalanabilirler" dedi.
3 ay ile 60 ay arasında değişen, 3 ay erteleme imkanı da sunan “Yeni Yıl” kredisinden yararlanmak isteyen yeni TEB müşterileri, başvurularını Cepteteb internet, Cepteteb mobil bankacılık ve Çağrı Merkezi kanallarından yapabiliyor. (Fotoğraflı)
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