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TEB, yılın ilk yarısında TL kredilerde yüzde 20 büyüdü

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2020 yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk yarısında toplam TL kredilerindeki artış oranı yüzde 20 olan TEB, ekonomiye katkısını sürdürdü. TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri ise toplam aktiflerinin yüzde 64’ünü oluşturdu.

EKONOMİ 29.07.2020, 22:25 Murat Aydın
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TEB, yılın ilk yarısında TL kredilerde yüzde 20 büyüdü

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2020 yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk yarısında toplam TL kredilerindeki artış oranı yüzde 20 olan TEB, ekonomiye katkısını sürdürdü. TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri ise toplam aktiflerinin yüzde 64’ünü oluşturdu.

30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) aktif toplamı yılın başından itibaren yüzde 16 artarak 124 milyar TL’ye ulaşırken, net kârı 764.5 milyon TL olarak gerçekleşti. TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri ise toplam aktiflerinin yüzde 64’ünü oluşturdu.

Her dönem olduğu gibi risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB’in yılın ilk yarısında toplam kredileri 79.7 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise yüzde 9.5 oranında artarak 79 milyar TL oldu. 2020 yılının ilk yarısı itibarıyla istikrarlı büyümesini güçlü sermaye yapısıyla birlikte sürdüren TEB’in özkaynakları 10.9 milyar TL olurken, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde, yüzde 17.93 oranında gerçekleşti.

TEB’den müşterilerine kolaylık, ekonomiye tam destek

TEB, yılın ikinci çeyreğinde, dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren COVID-19 salgınına karşı mücadeleye destek vermek üzere ekonomiye katkılarının yanı sıra çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumaya yönelik tedbirler almaya devam etti. Mart ayında kredi ödemelerinde kolaylık sağlayan Ekonomi Destek Paketi’ni hayata geçiren TEB, Şubeleri, Çağrı Merkezi, CEPTETEB Mobil Uygulaması, CEPTETEB İnternet Şubesi ve ATM’leri ile 7/24 kesintisiz hizmet vermeyi sürdürdü. CEPTETEB Mobil Onay hizmeti ile şubeye uğramadan müşterilerinin işlem talimatlarını kolaylıkla iletmelerini ve nakit dışı işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlayan TEB, tüm iletişim kanalları ve hizmet noktalarıyla müşterilerinin yanında oldu.

Müşterilerini bankacılık işlemlerini hızlı ve kolay yapabilmeleri amacıyla mobil bankacılık uygulamaları CEPTETEB ve CEPTETEB İŞTE başta olmak üzere dijital kanallara yönlendiren TEB, dijital kanalların kullanımıyla ilgili de bilgilendirmelerde bulundu. TEB, nakit ihtiyacı için günlük nakit çekim limitini yükseltip, kredi kartı ile temassız ödeme limitini 250 TL’ye çıkarttı. Emekli ve 65 yaş üzerindeki müşterilerinin bankacılık işlemlerini kolayca yapabilmesi için birçok ayrıcalığı da hayata geçiren TEB, TEB Çağrı Merkezini arayan 65 yaş üstü müşterilerine öncelik vererek, yapmak istedikleri işlemlere ön menüler olmadan kolayca ulaşmalarını sağladı. Ayrıca Emekli Kampanyası’na Bireysel CEPTETEB İnternet Şubesi üzerinden de katılım seçeneği eklendi.

CEPTETEB İŞTE uluslararası üç ödülün sahibi oldu

TEB, KOBİ’lerin ve işletmelerin günlük iş hayatını desteklediği ve kolaylaştırdığı mobil uygulaması CEPTETEB İŞTE ile uluslararası üç ödülün sahibi olarak başarısını da tescillemiş oldu. CEPTETEB İŞTE, Global Business Excellence Awards kapsamında “En İyi Uygulama” ödülüne, dünyanın en saygın dergilerinden Global Finance Magazine tarafından düzenlenen Global Finance Innovators 2020 ve İngiltere’nin en prestijli ödüllerinden The Best Business Awards tarafından “En İyi İnovasyon” ödüllerine layık görüldü.

CEPTETEB Mobil Uygulaması’na Finans Koçu özelliği eklendi

Yılın ikinci çeyreği sonunda, TEB müşterilerinin dijital bankacılık kanalını kullanım oranı %81 olurken; online bankacılık aktif müşteri sayısı 1.8 milyonu, mobil bankacılık aktif müşteri sayısı ise 1.6 milyonu aştı. CEPTETEB Mobil Uygulaması’na yapılan yatırımlar ikinci çeyrekte de hız kesmeden devam etti. Müşterilerin finansal ihtiyaçlarına anında ve kolay çözümler sunmayı hedefleyen TEB, CEPTETEB Mobil Uygulaması’na yeni eklenen Finans Koçu özelliğiyle müşterilerinin gelir ve gider detaylarını basit ve anlaşılır şekilde özetleyerek, kolayca bütçe kontrolü yapmayı sağlıyor. Müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun kampanyalar hazırlamak amacıyla iş birliği ağını genişletip, yeni nesil dijital bankacılık yapısıyla ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.

TEB’in küçük işletmelere desteği devam ediyor

TEB İşletme Bankacılığı, COVID-19 sürecinde ticareti sekteye uğrayan veya işyerini açamayan müşterilerinin kredi öteleme taleplerinde destek oldu. İşletmelerin faiz yükünü hafifletmek adına firmalara faiz desteğinde bulunan KOSGEB ve anaparanın banka kaynaklarından karşılandığı KOSGEB KOBİ Finansman Destek Kredisi Programı’nda TEB, kredi kullanan müşterilerine destek sağladı. Bu dönemde Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğiyle KOBİ, kurumsal ve ticari müşterileri için “Çek Ödeme Destek Kredisi” ve “Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği” olmak üzere iki ayrı paketi uygulamaya aldı. Bu iki paket ile özellikle küçük esnafın çek, kira veya ticari ödemeleri için ek kaynak sağlanırken, teminat desteği KGF’den karşılandı. TEB, Ekonomik İstikrar Paketi kapsamında düzenlenen iki kredi paketiyle, işletmelerin çek ödemeleri ve operasyonel harcamalarının üç ay ödemesiz olacak şekilde bir yıl vadeye yayılmasına aracılık etti.

Girişimcilere destek devam ediyor

TEB, Girişim Bankacılığı ile girişimcileri desteklemeye ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam ediyor. Bu doğrultuda TİM-TEB Girişim Evi faaliyetlerini online platformlara da taşıyarak programlarına 100 yeni teknoloji şirketini dahil etti. Programlar kapsamında girişimcilerle 400 saati aşkın birebir online danışmanlık/mentorluk gerçekleştirerek ekosisteme yeni girişimciler kazandırıldı. TİM-TEB Girişim Evi programlarında yer alan teknoloji firmalarının ekosistemin önce gelen isimleriyle bir araya geldiği webinar serisi ile bugüne kadar alanında uzman 11 konuşmacı misafir edildi, katılımcıların 300 teknoloji firmasından konuşmacıların tecrübelerinden faydalanması sağlandı.

Kurumsal şirketlerin inovatif çözüm taleplerinde artış yaşanırken, TİM-TEB Girişim Evleri bu taleplere S2C (Startup/Scale Up to Corporate) programlarıyla çözüm sunuyor. Online platformlarda gerçekleştirilen kurum-girişimci buluşmalarında bugüne kadar birçok kurumsal firma 100’e yakın teknoloji şirketiyle bir araya geldi.

Tarım Bankacılığı ile çiftçilere online kanallardan destek

TEB, Tarım Bankacılığı ile çiftçilerin işletme sermayesi ihtiyacına destek olmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çiftçilerin şubeye gelmeden de bankacılık hizmetlerinden faydalanabilmesi için süreçler otomatize edildi. Bu sayede çiftçilerin TEB Harman Kart ve Tarım Kredisi başvurularını şubeye uğramadan tek bir SMS ile yapabilmesi ve tarımsal üretim için finansal ihtiyaçlarını bir SMS ile karşılayabilmesi sağlanırken, acil ihtiyaçları için “hızlı kredi hizmeti” ile saniyeler içinde kredi kullanmasına imkan tanındı.

Sektörün öncü kurumlarıyla gerçekleştirilen TEB Harman Kart iş birlikleri kapsamında üreticiler anlaşmalı üye iş yerlerinden 6 aya kadar “sıfır” faizli alışveriş yapabiliyor, tarımsal üretimlerine yönelik girdi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Ayrıca üreticiler tarımsal elektrik ve sulama faturalarını TEB Harman Kart ile ödeyip geri ödemesini hasat döneminde yapabiliyor. TEB Harman Kart iş birliklerine ek olarak, devam eden Üretim Kredisi anlaşmalarıyla da, hem ürünü toplayan ana firmaya hem de sözleşmeli üretim yapan binlerce üreticiye, ürünün ekiminden tüketiciye ulaşmasına kadar her evrede finansal çözümler sunuluyor.

30 Haziran 2020 Tarihli Finansal Sonuçlara İlişkin Seçilmiş Göstergeler:

Net kar: 764.5 milyon TL

Toplam mevduat: 79 milyar TL

Toplam aktifler: 124 milyar TL

Toplam krediler (brüt): 79.7 milyar TL

Sermaye yeterlilik rasyosu: %17.93

Takipteki kredi oranı: %5.14

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