TEB, ekonomiye desteğini sürdürüyor

TEB’in aktif büyüklüğü 100 milyar TL’yi aşarken, kredi yoluyla ekonomiye desteği 70 milyar TL’ye ulaştı



Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2018 yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk yarısında krediler TEB’in toplam aktiflerinin %69’unu oluştururken, kredilerin yarıya yakını da KOBİ’lere kullandırıldı.



30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla TEB’in aktif toplamı yılın başından itibaren yüzde 17 artarak, 100.7 milyar TL’ye ulaşırken, net kârı 723.2 milyon TL olarak gerçekleşti. TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan krediler ise aynı dönemde toplam aktiflerinin yüzde 69’unu oluşturdu. Toplam 70 milyar TL’lik kredilerin yarıya yakını ülke ekonomisinin lokomotifi KOBİ’lere kullandırıldı.



Her dönem olduğu gibi risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB’in yılın ilk yarısında takipteki kredilerinin oranı yüzde 2.90 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde toplam mevduat ise yüzde 18 oranında artarak 65.8 milyar TL’ye ulaştı. İstikrarlı büyümesini güçlü sermaye yapısıyla birlikte sürdüren TEB’in özkaynakları 9.6 milyar TL’ye ulaşırken, sermaye yeterlilik rasyosu ise hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde, yüzde 15.10 olarak gerçekleşti.



TEB Pratik Şube’lerin sayısı 10’a ulaştı



TEB’in dijital ve fiziki şubeyi birleştiren yeni bankacılık anlayışı TEB Pratik Şube ülke genelinde yaygınlaşmaya devam ediyor. Tamamen TEB’in bilgi işlem ve operasyon departmanları ile Ar-Ge'deki mühendis kadrosu tarafından geliştirilen Jet ve Turbo cihazlarıyla donatılmış TEB Pratik Şube’lerin sayısı Haziran sonu itibariyle Denizli’de iki, İstanbul’da sekiz olmak üzere toplam 10’a ulaştı. Yılın üçüncü çeyreğinde İzmir ve Bursa’daki 18 şubeye de TEB Pratik Şube açılması planlanıyor. TEB Pratik Şube’lerde para çekme, yatırma, tüm ödeme işlemleri, kredi kartı teslimi gibi fiziksel alışveriş gerektiren işlemlerin yanı sıra ıslak imzanın zorunlu olduğu kredi kullanımı gibi işlemler de yapılabiliyor.



Dijital döviz işlemleri için yeni hizmet: TEB FX



TEB, bireysel ve kurumsal müşterilerinin dijital bankacılık platformu CEPTETEB üzerinden döviz yatırımlarını anlık ve hızlı olarak yapmalarını sağlamak amacıyla TEB FX Platformu’nu hizmete açtı. Kullanıcılarının döviz yatırımlarını hızlı ve kolay yönetmelerine olanak sağlayan TEB FX Platformu ile müşteriler yatırımlarını anlık olarak yönetebiliyor; ayrıca internet ve mobil cihazlarından kendilerine özel tanımlanmış avantajlı kurlarla döviz işlemlerini istedikleri yer ve zamanda gerçekleştirebiliyor.



TÜBİTAK BiGG girişimcileri yetiştiren tek banka TEB



TÜBİTAK’ın Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı kapsamında 23 uygulayıcı kuruluştan biri olarak başvuruları kabul eden tek banka olan TEB, iki yıl daha BiGG kapsamında girişimcilerin başvurularını almaya ve TÜBİTAK sürecine uygun teknik mentorluklar ile Türkiye ekonomisine değer katacak girişimciler yetiştirmeye devam edecek.



2015 yılında BiGG Programı’nın ilk döneminde desteklediği 15 girişimcinin 150’şer bin TL’lik hibelere ulaşmasını sağlayan TEB’e 2017 yılında toplam 1400 başvuru yapıldı. Geçen yılın ilk döneminde TEB’in program kapsamında TÜBİTAK’a ilettiği 30 iş planından 16’sı destek almaya hak kazanırken, ikinci dönemde ilettiği 43 iş planından 24’ünün girişimcisine 150.000 TL’lik devlet desteği alma olanağı sağladı. Böylece TEB, 2017 yılında BiGG kapsamında en fazla girişimcinin desteklenmesini sağlayan kurumların başında yer alarak toplamda 8.250.000 TL’lik hibenin girişimcilere ulaşmasını sağladı.



TEB Kadın Bankacılığı Anadolu’nun kadın patronlarının yanında



TEB, Kadın Akademisi ile kadınların iş hayatında karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak ve onların iş hayatında eşit rekabet edecek seviyeye gelmelerine destek olmak için özel eğitimler düzenlemeyi sürdürüyor. Bugüne kadar işletme sahibi kadınlara özel olarak 20 ilde düzenlediği 26 Kadın Akademisi ile Anadolu’nun farklı bölgelerini ziyaret eden TEB, yılın ikinci çeyreğinde Isparta, Trabzon, Hatay ve Uşak’ta kadın patronlarla bir araya geldi.



Teknoloji odaklı ve katma değerli işletmelerin kadın girişimcilerin içerisindeki payını artırmaya yönelik hizmetlerine bir yenisini ekleyen TEB, İzmir’de Mimarlık ve Mühendislik Odası işbirliğiyle kadın mühendislere yönelik girişimcilik eğitimlerine de başladı.



TEB üreticilere yönelik özelleştirilmiş teknolojik çözümler sunuyor



TEB, 2007’den bu yana Tarım Bankacılığı ile üreticilerin hayatını kolaylaştırmak için yeni ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor. Bu doğrultuda TEB, üreticilere tarla lokasyonu ve yetiştirilen ürüne göre kişiselleştirilmiş bilgilendirmeler ile sistem üzerinden detaylı meteoroloji bilgilerinin yanı sıra ilaç zamanlarıyla ilgili uyarı ve öneriler sunan ‘Benim Havam’ servisini hayata geçirdi. Her sene olduğu gibi, bu yıl da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü üreticilere özel düzenlediği etkinlikler ve kampanyalarla kutlayan TEB, Mayıs ayı boyunca çiftçilere “Benim Havam” servisinde ayrıcalıklı fırsatlar sundu.



TEB Nakit Yönetimi’ne uluslararası iki ödül



Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle sektörde öne çıkan TEB, iki farklı uluslararası organizasyon tarafından ödüllendirildi. TEB, Asya pazarında faaliyet gösteren bankaları ödüllendiren Asian Banking and Finance tarafından ‘Türkiye’de Yılın En İyi Nakit Yönetimi Bankası’ ve Best Business Awards tarafından otomotiv vergi ödemelerini kolaylaştıran ürünü ‘SMS ile ÖTV Ödemeleri’ ile ‘En İyi Yeni Ürün/Hizmet’ ödülüne layık görüldü.



30 Haziran 2018 Tarihli Finansal Sonuçlara İlişkin Seçilmiş Göstergeler:



Net kar: 723.2 milyon TL



Toplam mevduat: 65.8 milyar TL



Toplam aktifler: 100.7 milyar TL



Toplam krediler: 70 milyar TL



Sermaye yeterlilik rasyosu: %15.10



Takipteki kredi oranı: % 2.90