TEB 400 milyon dolarlık yeni sendikasyon kredisi aldı

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 22 uluslararası bankanın katılımıyla 400 milyon dolarlık yeni sendikasyon kredisi imzaladı.

ABD, Kanada, AB, Ortadoğu ve Asya ülkelerinden katılımla, 306 milyon euro ve 61.5 milyon dolardan oluşan 367 gün vadeli kredi, ihracatın finansmanında kullanılacak. Kredinin maliyeti Euribor artı yüzde 2.10 ve Libor artı yüzde 2.25 olarak gerçekleşti.

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Türk ekonomisi için oldukça başarılı bir anlaşmaya imza attıklarını vurgulayarak, “Uluslararası yatırımcılar, TEB’in başarılı performansını ve Türk bankacılık sektörüne olan güvenini bir kez daha teyit etmiş oldu” diye konuştu. Kredinin ihracatın finansmanı noktasında kullanılacağına dikkat çeken Leblebici, “TEB ihracatın finansmanına odaklanmaya devam edecektir” dedi.

Türkiye’deki güçlü bankacılık sisteminin uluslararası piyasalar nezdinde de güven tazelemesiyle, finansal sistemin bir kez daha yaşanan sorunlar karşısında güçlü bir yapıya sahip olduğunu gösterdiğini vurgulayan Leblebici, “Türkiye her anlamda çok güçlü bir ülke. Finansal sistemimiz ülkemizin sürekli büyümesini sağlayacak altyapı, bilgi birikimi, insan kaynağı ve teknolojiye sahip. Biz de bu altyapının etkin unsurlarından biri olarak uluslararası piyasalardaki itibarımız sayesinde bu başarılı kredi anlaşmasını imzaladık.” diye konuştu.

TEB olarak 90 yılı aşkın süredir Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Leblebici, “Geçmişimizden aldığımız köklü ve güçlü bankacılık deneyimimizle ülkemizi daha da ileriye taşıyacak ve ekonomimizin güçlenmesine katkı sağlayacak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.