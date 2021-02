Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2020 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Yıl sonu itibarıyla, TEB’in toplam TL kredilerindeki artış oranı yüzde 26 olurken, ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri toplam aktiflerinin yüzde 59’unu oluşturdu. Salgın koşullarının etkili olduğu 2020 yılı boyunca çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumayı ve faaliyetlerinin devamlılığını esas alan TEB, ülke ekonomisine ve topluma katkı sağlamayı sürdürdü.

TEB, ülkemizde salgın koşullarının etkisini gösterdiği ilk günden itibaren çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumaya öncelik verirken, yıl boyunca faaliyetleriyle ekonomiye katkı sağlamaya ve topluma destek olmaya devam etti. 2020 yılında tüm paydaşları için sorumluluklarını yerine getirerek “iyi banka” olduğunun altını bir kez daha çizen TEB, bu süreçte ülke ekonomisine katkı sağlama, müşterilerinin yanında olma ve sürdürülebilir büyüme hedeflerini gerçekleştirdi.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla TEB’in aktif toplamı yılın başından itibaren yüzde 30 artarak 140 milyar TL’ye ulaşırken, net kârı 1,177 milyon TL olarak gerçekleşti. TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri ise toplam aktiflerinin yüzde 59’unu oluşturdu.

Her dönem olduğu gibi risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB’in yılın son çeyreğinde toplam kredileri 82.9 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise yüzde 30 oranında artarak 93.8 milyar TL oldu. 2020 yılının son çeyreğinde de istikrarlı büyümesini güçlü sermaye yapısıyla birlikte sürdüren ve karlılığını sürdürülebilir bir şekilde artıran TEB’in özkaynakları 11.4 milyar TL olurken, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde, yüzde 18.51 oranında gerçekleşti.

TEB, 2020 yılında da bireysel kredi alanına odaklanmayı ve bu alanda büyümeyi sürdürdü. Bu dönemde ihtiyaç kredisi bakiyesini erteleyerek nakit akışı bozulan müşterilerinin yanında olan TEB, süreç boyunca önceliğini müşterilerinin dijital kanallar üzerinden yaptığı işlemlere yoğunlaştırdı. Yıl boyunca dijital kanallar ve Çağrı Merkezinde yapılan geliştirmelerin yanı sıra müşteri özelinde farklılaşan kampanyalarla TEB’in dijital kanallardan kredi üretim oranı yüzde 44’e yükseldi.

Türkiye’nin büyüme hedefini yakalayabilmesi ve toplumun sürdürülebilir kalkınması için tasarrufların artırılması önemini korurken TEB, Aile Akademisi ile tasarruf alışkanlığının toplum genelinde yaygınlaşmasına ve finansal okuryazar bir nesil yetiştirilmesine katkı sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bununla birlikte TEB, müşterilerini tasarrufa teşvik etmek ve birikim yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla ürün ve hizmetler sunmaya da devam ediyor. Yatırım alışkanlığı az olan, nakit akışını düzenleyerek birikim yapmak isteyen müşterileri için sunduğu Marifetli Hesap ile birikim yapmayı kolaylaştırıyor.

2020 yılında, finans sektöründe öngörülen fakat daha uzun sürede gerçekleşmesi beklenen pek çok dijital gelişme salgın koşullarının da etkisiyle çok daha kısa sürede hayata geçti. Dijitalleşmeye ve teknolojiye uzun yıllardır yatırım yapan TEB, salgın döneminde yükselen dijital talepleri güçlü altyapısı ve yenilikçi uygulamalarıyla karşılayarak müşterilerinin yanında oldu. Bu süreçte müşterilerini başta CEPTETEB ve CEPTETEB İŞTE olmak üzere dijital kanallara yönlendiren TEB, bankacılık işlemlerinin hızlı ve kesintisiz bir şekilde yapılmasını sağladı. Yılın son çeyreğinde mobil bankacılık kanalını kullanan müşteri sayısı 1,9 milyona yaklaştı. Teknolojilerini geliştirmenin ve yenilemenin yanı sıra, müşterilerine değer katabilecek yeni teknolojilere de odaklanan TEB, FX platformunun hizmet verme saatlerini de 5/24 olarak artırdı. “Kolay Adres” tanımı ile müşterilerinin IBAN yerine cep telefonu numaralarını ve kimlik bilgilerini para transferlerinde kullanabilmelerini sağlamak üzere çalışmalarını tamamladı. TEB, müşteri odaklı ve yenilikçi bakış açısıyla dijital kanallara yatırım yapmayı önümüzdeki dönemde de sürdürecek.

Salgın süreciyle birlikte hızlanan otomasyon ve dijital dönüşüm, bankacılık sektörünün hizmet modeli ile müşteri talep ve beklentilerini şekillendirirken, müşteri etkileşiminde dijital kanallar daha fazla öne çıktı. TEB, KOBİ müşterilerine uzman müşteri temsilcileri ve “Danışman Banka” anlayışıyla hizmet sunmaya ve finansal çözümler üretmeye devam etti. KOBI servis modelini modern bankacılık uygulamaları ve dijital süreçlerle bütünleştirdi. TEB KOBİ Bankacılığı Grubu’ndaki disiplinli duruşu ile 2020 yılını sağlıklı geçirirken, sektör uzmanlığı gerektiren Altın Bankacılığı, Belediye Bankacılığı, Teknoloji Bankacılığı ve Tarım Bankacılığı alanlarında geçmişte olduğu gibi gelecekte de müşterisini iyi anlayan ve en çok tercih edilen banka olmak için çalıştı.

TEB Belediye Bankacılığı, 2020 yılında da yerel yönetimlerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özel ürün ve hizmetleriyle bu alanda en önemli oyunculardan biri olmaya devam etti. Belediye Bankacılığı özel iş modeli ile yerel yönetimlerin nitelikli finansman sağlamalarına olanak sağladı, alt ve üst yapı yatırımlarının daha hızlı hayata geçirilmesine katkıda bulundu. TEB, salgın döneminde çiftçilerin işletme sermayesi ihtiyacına destek olmak amacıyla şubeye gitmeden işlemlerini tamamlayabilmeleri için süreçlerini yeniden kurguladı. Bu sayede, TEB Harman Kart sahibi olmayan üreticilerin, acil nakit ihtiyaçlarını dakikalar içinde karşılayabilmesini sağladı.

TEB’in 2020 yılı başında hayata geçirdiği ve özellikle işletme ve küçük ölçekli KOBİ müşterileri için temel hizmet kanalı olarak konumlandırdığı dijital platformu CEPTETEB İŞTE, yeni özellikleriyle büyümeyi sürdürdü. Uygulamaya, anında kredi kullanımı, POS talebi, müşteri başvurusu, kredi öteleme, vadeli hesap işlemleri ile beraber kullanıcı deneyimini kolaylaştıran 30’a yakın yeni özellik eklendi.

TEB, Türkiye’de reel sektörün geleceği olan başta teknoloji girişimcileri olmak üzere tüm girişimci müşterilerini finansal olmayan alanlarda da desteklemeye devam etti. Bu kapsamda “Girişimciden Kurumsala” programları ile 100’e yakın teknoloji girişimcisinin çok sayıda kurumsal şirket yöneticisiyle bir araya gelmesi sağlandı.

2020 yılında özellikle iş yapma biçimleri ve müşteriyle iletişimde yaşanan değişimler çerçevesinde TEB, Kurumsal Bankacılık alanında da gerekli aksiyonları alarak müşterilerine daha iyi ve daha hızlı hizmet sunma hedefiyle iş süreçlerinde önemli adımlar attı. Bu dönemde Kurumsal Bankacılık tarafından sağlanan toplam kredilerin içinde TL kredilerin payında önemli bir artış gerçekleşirken, ihracata yönelik kullandırılan kredilerin hacmi de büyüdü. TEB Kurumsal Bankacılık, değişen çalışma düzenine hızlıca uyum sağlayarak, güçlü teknolojik altyapı desteğiyle müşterilerin ihtiyaçlarına dijital çözümlerle cevap vermeye devam etti. Nakit yönetimi ürünlerinin ön plana çıktığı bu dönemde, özellikle internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları başta olmak üzere, bankacılık talimatları için hizmet veren talimat yönetimi platformu Mobil-İnk ve E-imza gibi ürünleri müşterilerine sundu. Kurumsal müşterilerin kur riski ve faiz riskine karşı kendilerini korumayı sağlayan hazine ürünlerini de sunmaya devam etti.

TEB, İstanbul, Bursa ve İzmir’deki Dış Ticaret Merkezleri’nde (Trade Center) ICC Sertifikalı dış ticaret uzmanları ile müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri geliştirmeyi 2020 yılında da sürdürdü. Bu dönemde TEB, Türkiye ekonomisine de katkı sağlama hedefiyle uluslararası ticarete odaklanarak, ihracatçı firmalara, banka kaynaklı döviz ve TL kredilerine ek olarak, yapılandırılmış ticaret finansmanı CMA, SMA, TARES, ELÜS gibi özel kurgulanmış emtia finansmanı işlemlerinde de öncü banka konumunu korumayı başardı. Bunun yanı sıra, uzun vadeli ithalat akreditif yatırımlarını desteklemeye de devam etti. Bu yıl İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları ve benzeri STK’larla güçlü iş birliğini sürdüren TEB, Türkiye’deki firmaların dış ticaret konusundaki ihtiyaçlarına yönelik özel ve online olarak çok sayıda dış ticaret eğitimi ve semineri düzenlenmesini, dış ticaret uzmanları tarafından firmalara bilgi desteği sunulmasını sağladı.

TEB, 2020 yılında da çok sayıda ödüle layık görüldü

TEB’in dijital bankacılık platformu CEPTETEB, Global Finance dergisinin En İyi Dijital Banka 2020 yarışmasında Batı Avrupa’da faaliyet gösteren bankalar arasında “En İyi Bireysel Bankacılık Dijital Platformu” ödülüne layık görüldü.

TEB’in KOBİ’lerin ve işletmelerin günlük iş hayatını kolaylaştıran mobil uygulaması CEPTETEB İŞTE, The Asian Banker’ın düzenlediği Finansal Teknolojilerde İnovasyon Ödülleri kapsamında “En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması Ödülü”ne, Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC) düzenlediği Global SME Finance Yarışması’nda Yılın Yenilikçi Ürünü dalında “Mansiyon Ödülü”ne, Global Business Excellence Awards tarafından “En İyi Uygulama Ödülü”ne, Global Finance Innovators 2020 ve Best Business Awards tarafından “En İyi İnovasyon’’ ödüllerine, The Banker tarafından Dijital Bankacılıkta İnovasyon Ödülleri kapsamında Mobil kategorisinde ödüle layık görüldü.

TEB Özel Bankacılık, World Finance dergisinin en başarılı bankacılık hizmetlerini ödüllendirdiği World Finance Bankacılık Ödülleri 2020’de “Türkiye’deki En İyi Özel Bankacılık”, International Finance dergisinin düzenlediği International Finance Awards 2020 kapsamında “En Yenilikçi Özel Bankacılık” ve Euromoney dergisi tarafından gerçekleştirilen Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Araştırması’nda “En İyi Özel Bankacılık” ödüllerine layık görüldü.

TEB Nakit Yönetimi, KOBİ ve kurumsal firmalara yönelik inovatif nakit yönetimi çözümleri ve bu alanda yaptığı çalışmalarla Asian Banking and Finance tarafından bir kez daha “Türkiye’de Yılın En İyi Nakit Yönetimi Bankası” seçildi.

TEB Çağrı Merkezi, iletişim merkezi ve müşteri bağlılığı uygulamaları alanında 205 bin üyesiyle küresel bir birlik olan Contact Center World tarafından düzenlenen “Contact Center World 2020” yarışmasında, EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) Bölge Finallerinde “En İyi Müşteri Hizmetleri”, “En iyi Satış Kampanyası ve Yapısı” ve “En iyi Satış Temsilcisi” olmak üzere 3 farklı kategoride “Altın Ödül”e layık görüldü.

TEB Müşteri Deneyimi Platformu projesi, International Data Corporation (IDC) tarafından düzenlenen Dijital Dönüşüm Ödül Töreni’nde, Dijital Öncü kategorisinde ödüle layık görüldü.

31 Aralık 2020 Tarihli Finansal Sonuçlara İlişkin Seçilmiş Göstergeler: