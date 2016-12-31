TCMB, yılın ilk Para Politikası Kurulu Toplantısı'nı duyurdu

İstanbul, 31 Aralık () - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2017 yılının ilk para Politikası Kurulu Toplantısı'nın 24 Ocak'ta yapılacağını duyurdu.
İstanbul, 31 Aralık () - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2017 yılının ilk para Politikası Kurulu Toplantısı'nın 24 Ocak'ta yapılacağını duyurdu.
31 Aralık 2016 Cumartesi 12:18
İstanbul, 31 Aralık () - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2017 yılının ilk para Politikası Kurulu Toplantısı'nın 24 Ocak'ta yapılacağını duyurdu.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:34
|08:21
|13:17
|15:38
|17:56
|19:30