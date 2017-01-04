TCMB: Liradaki değer kaybı enflasyonu yükseltti

İstanbul, 4 Ocak () - Merkez Bankası (TCMB) enflasyondaki beklentileri aşan artışın, "liradaki değer kaybına bağlı maliyet baskıları güçlenmesi"nden kaynaklandığına işaret ederek, "Bu dönemde Türk lirasındaki değer kaybının etkisiyle çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi yükselmiştir" uyarısında bulundu.



TCMB'nin, dün açıklanan ve beklentileri aşarak aylık yüzde 1.64 ve yıllık yüzde 8.53'e yükselen enflasyon verilerine ilişkin "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporunda, "Aralık ayı özellikle Türk lirasındaki değer kaybına bağlı olarak tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskılarının güçlendiği; yurt içi talep koşullarının sınırlayıcı etkisine rağmen Türk lirasındaki değer kayıplarının temel mal fiyatlarında belirgin olarak hissedildiği bir dönem olmuştur" saptaması yapıldı ve şöyle denildi:



"Aralık ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti’nde ifade edildiği üzere, gıda yıllık enflasyonu işlenmemiş gıda kaynaklı olarak yükselmiştir. Enerji grubu yıllık enflasyonundaki artış döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak sürmüştür. Bunun yanında, başta tütün ürünlerine yönelik olmak üzere son dönemde yapılan vergi ayarlamaları da enflasyon üzerinde belirgin bir yukarı yönlü etki yapmıştır."



Çekirdek enflasyon göstergelerinde "belirgin bir bozulma" gözlendiği de vurgulanan TCMB raporunda, "Bu gelişmede, Türk lirasındaki değer kaybına bağlı olarak temel mal grubu ana eğiliminde gözlenen yükseliş belirleyici olurken hizmet grubu ana eğilimi bu dönemde nispeten yatay seyretmiştir" denildi ve şu konuların altı çizildi:



- Bu dönemde yıllık enflasyon ulaştırma grubunda azalmış, haberleşme grubunda yatay seyreti, diğer alt gruplarda ise arttı.



- Ulaştırma grubunda fiyatlar şehirlerarası karayolu taşımacılığına bağlı olarak geriledi.

- Kirada aylık artış tekrar ivmelenirken yıllık enflasyon yüzde 9.30’a yükseldi.

- Lokanta otel grubunda turizm sektöründeki görünüme paralel olarak konaklama fiyatları gerilemeye devam ederken yemek hizmetlerinde fiyat artışları sürdü.

- Diğer hizmetlerdeki yükselişte ise araç bakım-onarım hizmetleri ile aylık bazda yüzde 8,16 oranında artan umreye gidiş ücreti öne çıktı. - Temel mal grubu yıllık enflasyonu Aralık ayında 0.84 puan artarak yüzde 6.77 oldu.

- Bu dönemde yıllık enflasyon giyim grubunda azalırken diğer alt gruplarda arttı.

- Giyim grubunda yıllık enflasyon yurt içi talepteki yavaşlamanın da etkisiyle azalış eğilimini sürdürdü.

- Dayanıklı mal grubu fiyatları Türk lirasında gözlenen değer kaybına bağlı olarak aylık bazda yüzde 1.39 yükseldi.

- Otomobil fiyatlarındaki yükselişte döviz kuruna ek olarak ÖTV artışının etkileri izlendi.

- Giyim ve dayanıklı dışı temel mal grubunda da fiyatlar aylık bazda belirgin bir oranda arttı.

- Petrol fiyatlarındaki belirgin artış ve Türk lirasında gözlenen değer kaybı ile akaryakıt fiyatları bu dönemde yüzde 4.81 yükseldi ve bu grupta son dört aydaki birikimli fiyat artışı yüzde 18.51’e ulaştı.

- Tüp gaz ve katı yakıt fiyatları bir önceki aya kıyasla sırasıyla yüzde 2.17 ve yüzde 3.53 arttı.

- Gıda ve alkolsüz içecekler grubu yıllık enflasyonu Aralık ayında 2.10 puan artarak yüzde 5.65’e yükseldi.

- Bu dönemde özellikle beyaz et, bakliyat, yumurta gibi alt gruplarda güçlü fiyat artış eğilimi devam etti.

- Aralık ayında yapılan vergi artışları ile alkollü içecekler ve tütün grubunda fiyatlar yüzde 7.33 yükseldi, yıllık enflasyon ise yüzde 31.59 olarak gerçekleşti.

- Tütün ürünleri fiyatlarındaki artış ay içine yayıldığından vergi artışının etkisi, daha sınırlı olmakla birlikte, Ocak ayında da gözlenecek.