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TCMB'den zorunlu karşılıklara ilişkin açıklama

İstanbul, 16 Şubat-() Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB), zorunlu karşılıklarda değişikliğe gitti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklara ilişkin yaptığı basın duyurusu şöyle; "Türk lirası zorunlu...

TCMB'den zorunlu karşılıklara ilişkin açıklama

İstanbul, 16 Şubat-() Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB), zorunlu karşılıklarda değişikliğe gitti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklara ilişkin yaptığı basın duyurusu şöyle;

"Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının 1 yıla kadar vadeli mevduat / katılım fonları ile 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli diğer yükümlülüklerde 100 baz puan, diğer vade gruplarında 50 baz puan indirilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, Türk lirası zorunlu karşılıkların yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın kaynaklı standart altın cinsinden tesis edilmesi imkânı üst sınırı yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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