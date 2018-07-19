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TÇMB Betonart Mimarlık Yaz Okulu eğitime başladı

İstanbul, 19 Temmuz () - Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından, bu yıl Çimsa’nın ana sponsorluğuyla düzenlenen ve Türkiye’nin dört bir yanından mimarlık öğrencilerini bir araya getiren BETONART Mimarlık Yaz Okulu’nun...

TÇMB Betonart Mimarlık Yaz Okulu eğitime başladı

İstanbul, 19 Temmuz () - Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından, bu yıl Çimsa’nın ana sponsorluğuyla düzenlenen ve Türkiye’nin dört bir yanından mimarlık öğrencilerini bir araya getiren BETONART Mimarlık Yaz Okulu’nun 17’ncisi Abdullah Gül Üniversitesi’nde başladı.
Küratörlüğünü Deniz Aslan ve Nursen Gümüşsoy'un, moderatörlüğünü Tomris Akın, Melike Altınışık, Gürkan Okta, Hakan Tüzün Şengün, Birge Yıldırım Okta, Özlem Kevseroğlu ve Ayşegül Kıdık'ın yapacağı BETONART Mimarlık Yaz Okulu’nun bu yıl ki teması “Beton Olmak, Morfogenetik Bir Yaklaşım” olarak belirlendi.
Yaz okulunun açılış konuşmaları, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili İpek Akpınar, TÇMB Eğitim Müdürü ve Enerji Müdür Vekili Sabit Uslu, BETONART Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Banu Binat, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burak Asiliskender ve BETONART Mimarlık Yaz Okulu Küratörü Deniz Aslan tarafından yapıldı.
Açılışta söz alan AGÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili İpek Akpınar; “Yaz okulu süresince gençler, takım arkadaşlarıyla birlikte sıfırdan eserler ortaya çıkaracaklar. Anadolu’nun merkezinde Yaz Okulu deneyimleyerek, hep birlikte sürdürülebilir bir hikaye oluşturacağız. Betonu dost bir malzeme olarak konumlandıran TÇMB’ye, Yaz Okulu’nun sürdürülebilir olmasında yoğun emek veren Çimsa’ya gençler adına teşekkür ediyorum dedi.
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Eğitim Müdürü ve Enerji Müdür Vekili Sabit Uslu, "2002 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz BETONART Mimarlık Yaz Okulu bunun en büyük örneği; genç mimarların profesyonel dünyaya adım atmalarına ve çimento ile tanışmalarına imkan tanıyoruz. Aynı zamanda gençlerin BETONART Mimarlık Yaz Okulu ile güçlü ve büyük bir ekosisteme giriş yapmalarını ve deneyim kazanmalarını sağlıyoruz" dedi.

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