TÇMB - Beton yollarla dört yılda bir Avrasya Tüneli kazanılır

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Teknik Danışmanı ve ODTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özgür Yaman, beton yolların ilk yapım ve bakım onarım masraflarını azalttığına dikkat çekerek, "Sağlanan maddi tasarrufla her dört yılda bir Avrasya Tüneli maliyeti kadar tasarruf sağlanacaktır" dedi

TÇMB'den yapılan açıklamada, ülkemizde otoyolların ve devlet yollarının yüzde 50’sinin, il yollarının yüzde 10’unun ve yerel yönetim yol ağının yüzde 20’sinin beton yol olmasıyla, ilk yapım maliyetinde büyük oranda tasarruf sağlanabileceğine dikkat çekti ve ekledi:

"Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yol ağında beton yolların tercih edilmesiyle her yıl KGM tarafından yapılan bakım onarım masrafları azalacaktır. Sağlanan maddi tasarrufla her dört yılda bir Avrasya Tüneli maliyeti kadar tasarruf sağlanacaktır.

"Ülkemizde yol yapımında bitümlü bağlayıcı kullanılmaktadır. Beton yolların yaygın kullanımı tercih edilirse ithal bir ürün olan bitüme yapılan harcamadan tasarruf edilebilecek, yerli üreticilerimiz kazanacaktır.

"Yerel Yönetimlerde beton yolların daha yaygın olarak tercih edilmesiyle ise ömrü 3-4 kat daha uzun ve daha konforlu bir yol ağına sahip olunacaktır."

Trafik kazalarında ölüm oranını yaklaşık yüzde 20 azaltan beton bariyerlerin Avrupa'da yaygın olarak kullanıldığına dikkat çeken Yaman, "Bu kapsamda, ülkemizde de EN 1317 standardına uygun beton bariyerlerin orta refüjlerde kullanımı yaygınlaşmalıdır" çağrısı yaptı.

TÇMB açıklamasında, "Dünyada 100 yılı aşkın süredir kullanılan beton yollar, uzun ömürlü oluşu, düşük yapım maliyeti, öz kaynaklarla üretilerek yerli olması, alternatif yollara kıyasla daha yüksek trafik yükünü taşıyabilmesi, daha açık renkli olması dolayısıyla yollarda ışıklandırma gereksinimini azaltması gibi avantajlarıyla son 10 yıldır Türkiye’de de birçok belediyenin tercihi oluyor. Silindirle sıkıştırılmış beton yol teknolojisi sayesinde ülke çapında birçok belediye mevcut ekipmanlarla kolaylıkla imal edilebilen daha güçlü, daha dayanıklı ve daha düşük maliyeti olan beton yolları uygulamaya başladı" denildi.