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TCMB bankaların borç limitlerini 22 milyar düşürdü, dolar 3 kuruş düştü

İstanbul, 10 Ocak () - Merkez Bankası (TCMB), dövizdeki tırmanışın önüne geçebilmek için bankaların borçlanma limitlerini 22 milyar lira birden düşürdü ve döviz zorunlu karşılıklarını 1.5 milyar lira azalttı. Bu gelişme üstüne dolar...

TCMB bankaların borç limitlerini 22 milyar düşürdü, dolar 3 kuruş düştü

İstanbul, 10 Ocak () - Merkez Bankası (TCMB), dövizdeki tırmanışın önüne geçebilmek için bankaların borçlanma limitlerini 22 milyar lira birden düşürdü ve döviz zorunlu karşılıklarını 1.5 milyar lira azalttı. Bu gelişme üstüne dolar "3 kuruş" düşüşle, 3.78 liradan 3.75 liraya geriledi. TCMB'den yapılan açıklamada, "Piyasalarda gözlenen aşırı oynaklık yakından takip edilmekte olup ekonomik temellerden uzaklaşan sağlıksız fiyat oluşumlarına karşı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından gerekli tedbirler alınacaktır" denildi ve şu önlemler açıklandı:
"Yapılan değerlendirmeler sonucunda, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri 11 Ocak 2017 tarihinden itibaren toplam 22 milyar Türk lirasına düşürülmüştür. Ayrıca, yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirilmiştir. Bu değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 1.5 milyar ABD doları ilave likidite sağlanmış olacaktır. Piyasalardaki gelişmeler yakından izlenmekte olup, gerekli görülmesi halinde, ülkemizde fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumak üzere ilave adımlar atılabilecektir."  

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