Tchibo, Eczacıbaşı Profesyonel ile ev dışı tüketime giriyor

İstanbul, 5 Nisan () - Tchibo ve Eczacıbaşı Profesyonel arasındaki iş birliği ile, Tchibo’nun kahve ürünlerini, otel, restoran, kafe, ofis gibi ev dışı tüketimdeki binlerce noktaya Eczacıbaşı Profesyonel ulaştıracak. Tchibo Türkiye, bu iş birliği kapsamında ev dışı tüketim sektöründe 2019 yılında liderliğe ulaşmayı hedefliyor.

Dünya çapında sekiz ülkede binden fazla mağazası ve 22 bin 300 satış noktası bulunan Alman kahve üreticisi Tchibo, 2005 yılında girdiği Türkiye pazarında hızla büyüyor. Türkiye perakende sektöründe 13 ilde 50’ye yakın mağazasıyla faaliyet gösteren ve haftalık olarak değişen tema ürünleri sunan Tchibo Türkiye, Eczacıbaşı Profesyonel iş birliğiyle artık ev dışı tüketim sektöründe de hizmet verecek. Sektörde geniş dağıtım kanalına sahip olan Eczacıbaşı Profesyonel, Tchibo’nun ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanındaki otel, restoran, kafe ve ofislere ulaştıracak.

Anlaşma ile ev dışı tüketim sektöründe büyümeyi hedeflediklerini belirten Eczacıbaşı Profesyonel Genel Müdürü Melike Koçoğlu, “Eczacıbaşı Profesyonel olarak ev dışı tüketim pazarında hizmet ve ürün kalitesini artırmayı kendimize misyon edindik. Ev dışı tüketim pazarındaki dağıtım gücümüzü kahve profesyoneli Tchibo Türkiye ile birleştirdik ve sıcak içecek portföyümüzü tamamladık. Tchibo Türkiye ile iş birliğimiz, kahve dağıtımında lider olma hedefimize ulaşmamızda stratejik önem taşıyor’’ dedi.

Tchibo Türkiye ve Eczacıbaşı Profesyonel iş birliğini uzun soluklu planladıklarını vurgulayan Tchibo Türkiye Genel Müdürü Tuba Yapıncak; “Tchibo’nun yolculuğu kahve ile başladı. Şimdi bu tutkumuzu, misafir ve çalışanlarına da yaşatabilmeleri için oteller, restaurantlar, cafeler ve ofisler başta olmak üzere, yerinde tüketim hizmeti veren, tüm profesyoneller ile paylaşıyoruz. Gerçek bir uzmanlık gerektiren bu süreçte, ev dışı tüketim sektörünün önde gelen satış ve dağıtım şirketlerinden, Eczacıbaşı Profesyonel ile yaptığımız iş birliği sonucunda artık ev dışı tüketim kanalında da Türkiye’nin dört bir yerine gerçek kahve lezzetini ulaştıracak olmanın heyecanı içerisindeyiz” dedi.