TBV ve SAS’tan yeni proje duyurusu

İstanbul, 15 Şubat () - Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümüne katkı vermek misyonuyla çalışan Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), analitik alanında dünya lideri olan SAS ile Türkiye’nin geleceğin ekonomisinde oyun kurucu olması adına en önemli ihtiyaçlardan biri olan yetişmiş insan kaynağının sağlanması için bir araya gelerek yeni bir projeye imza atacak.

Söz konusu projenin tanıtımı, TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı ve SAS Türkiye ve Orta Asya Bölgelerinden Sorumlu Genel Müdürü Tayfun Topkoç’un ev sahipliğinde, Boğaziçi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi’nden akademisyenlerin de katılımlarıyla, 19 Şubat Salı günü Pera Palace Hotel’de yapılacak.

