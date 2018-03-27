TBMM Komisyon Başkanı'ndan 'Günde 20 gram üzüm tüketin' tavsiyesi

MANİSA'ya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, sağlık açısından ve zihin fonksiyonlarının gelişmesi için günde 20 gram üzüm tüketilmesini tavsiye etti. Bilen ayrıca, üzüm üreticilerinin çok ciddiye alınabilecek, çözülemeyecek bir sorununun da olmadığını söyledi.

Bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu, çalışmalarını Manisa merkezde sürdürdü. Manisa Ticaret Borsası'nı ziyaret eden heyet üyeleri ardından Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ile bir araya geldi. AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen'in komisyon başkanlığını yaptığı heyette AK Partili ve CHP'li milletvekilleri yer aldı. Vali Güvençer, Manisa'nın dünyanın çekirdeksiz üzüm üretim merkezi olduğunu belirterek, bu stratejik ürünün kente ve ülkeye daha fazla katma değer katması için yapılan çalışmalardan mutlu olduklarını söyledi.

'GÜNDE 20 GRAM ÜZÜM TÜKETİLMELİ'

Ziyarette açıklamalarda bulunan ve üzümün tüketiminin teşvik edilmesi gerektiğini söyleyen Milletvekili İsmail Bilen, "İlk olarak kendimiz bu alışkanlığı edinmeliyiz. Günde en az 20 gram üzüm tüketilmeli. 2-3 günde bir de olsa biz kendimiz bu üzümü tüketmeliyiz. Sağlık açısından, zihin fonksiyonlarının gelişmesi açısından üzüm yenilmeli" diye konuştu. Üzüm üreticilerinin ve ihracatçılarının sorunlarıyla ilgili de konuşan Bilen, şunları söyledi:

"Özellikle sezon başlangıcında küçük üreticileri koruyacak bir kurumun bulunmaması fiyat istikrarsızlığına neden oluyor. Üzüm toplansa bile, küçük üretici elindeki mahsulü tüketmiş görünüyor. İhracatçılarımızın da bir kısmı yaş üzüme destek talebinde bulundu. Kooperatiflerimizin ve birliklerimizin de talepleri var. Onların da stok kurumunun oluşturulması ve lisanslı depoculuğun bir an önce hayata geçirilmesi konusunda kamu desteği talepleri var. Bunlar çözülebilecek sorunlar. Çok ciddiye alınabilecek sorunlar değil, büyütülecek sorunlar değil. Arz fazlasının yaşandığı yıllarda biraz bu sorunu yaşıyoruz. Bu mağduriyeti engelleyecek kurumların devreye girmesi ile mağduriyet engellenmiş olur. Üreticinin, birliklerin, kooperatiflerin genel talebi Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ya da yetkilendirilecek bir kurumun sezonun başlangıcında piyasaya müdahale etme, fiyat istikrarını sağlama noktasında devletin elinin bu işin üzerinde olduğunu hissettirmemiz lazım. Biraz da girdi maliyetlerinden dolayı da şikâyet var. Desteklemelerle yükün hafifletilmesi talebi var."

Ziyaretin ardından TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu üyeleri, Vali Mustafa Hakan Güvençer'e üzerinde TBMM amblemi olan plaket verdi.



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