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TBM/Güllü: Sevgililer gününde teslim edilmeyen çiçeğin ücreti geri alınır

Elif Varan / İstanbul, 8 Şubat () - Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Başkanı Avukat İbrahim Güllü, "Sevgililer Günü"nde teslim edilmeyen çiçeğin ayıplı ürün olduğunu ve ücretinin geri alınabileceğini söyledi. 'nın sorularını yanıtlayan...

TBM/Güllü: Sevgililer gününde teslim edilmeyen çiçeğin ücreti geri alınır

Elif Varan / İstanbul, 8 Şubat () - Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Başkanı Avukat İbrahim Güllü, "Sevgililer Günü"nde teslim edilmeyen çiçeğin ayıplı ürün olduğunu ve ücretinin geri alınabileceğini söyledi.
'nın sorularını yanıtlayan Güllü, Sevgililer Günü nedeniyle sipariş edilen çiçeklerin 14 Şubat Perşembe günü muhatabına teslim edilmesi gerektiğini vurguladı ve ekledi:
"Aksi halde Tüketici Kanununun 8. maddesinin 3. fıkrasına göre sözleşmede kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi nedeniyle ‘Ayıplı Mal' kapsamına girer.
“Bu durumda tüketicinin seçimlik haklarını kullanması yani ürünü iade ederek bedelini geri istemesi mümkündür.
“Ayrıca sipariş edilen cins ve miktardan eksik veya solmuş çiçeklerin gönderilmesi halinde de ürün ayıplı kabul edilir.
“14 Şubat yaklaştıkça çiçek fiyatları da tırmanıyor son günlerde normal fiyatın bir kaç katına ulaşabiliyor.
“İnternet üzerinden sipariş verecek olanlar da mutlaka araştırma yapmalı, hakkında çok şikayet olan firmalardan uzak durmalıdırlar.
“Ayrıca çiçek ilanının bulunduğu ve beğenilip, sipariş verilen sayfanın fotoğrafının da kopyalanıp kaydedilmesi önemlidir.
“Çünkü, çiçek teslim edildiğinde örneğin; 10 adet gül yerine 8 adet veya solmuş, çürümek üzere çiçekler gönderilebilir.
“Böyle bir durumda bunlar da fotoğraflanıp, mümkünse teslimat belgesine not düşülerek durum belgelenirse, ertesinde mağdur tüketici maddi ve manevi tazminat davası açarak hakkını aradığında durumu kolayca kanıtlayabilir.
"Bu tür özelliği olduğuna inandırılan günlerde, tüketiciler çoğu kez hiç ihtiyaçları olmayan ürün ve hizmetlere gereksiz yere para harcıyor ve piyasalarda adeta bir alışveriş patlaması yaşanıyor.
“Çeşitli markalar ve bankalarca tüketicilere cazip tekliflerle kredi ve taksit imkanları sunan alışverişi körükleyen kampanya mesajları gönderiliyor, mağazalar sözde indirim günleri düzenleyerek tüketicileri 'Happy Valentine's Day' başlıklı elektronik posta ve kısa mesaj yağmuruna maruz bırakıyor. Böyle zamanlarda elde kalmış stoklar eritiliyor, satıcıların kasaları dolarken, tüketicilerin nakit imkanları olmasa bile cüzdanlarındaki plastik paraya güveniyor.
"Tüketicileri uyarıyoruz, Sevgililer Günü'ne aldanmayın, gereksiz harcamalara girmeyin. Sevdiklerinize vereceğiniz hediyelerin değerini değil, onlara içinizdeki sevginizi arttırın.” (Fotoğraflı)

 

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