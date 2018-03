TBM: Dünya Tüketciler Günü'nde tüketiciye bir iyi bir kötü haber

İstanbul, 15 Mart () - Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat İzzet Doğan, Türkiye'de tüketicilerin, Dünya Tüketiciler Günü'ne "bir iyi - bir kötü" haber ile girdiğini açıkladı.

Tüketiciler açısından geçen yılın sonlarında iki köklü değişiklik yapıldığını anımsatan Doğan;

- bunlardan birisinin tüketiciler aleyhine icra takibinin yolunu açarak tehdit oluşturduğunu,

- diğerinin ise, tüketicilerin yararına Tüketici Hakem Heyeti Başvurularında parasal sınırın neredeyse iki kat arttırılmasıyla 3 bin 610 liradan, 6 bin 860 liraya yükseltilmesi ve Tüketici Mahkemeleri'nde kaybeden tüketicilerin ödeyeceği karşı vekalet ücretinin dava konusu meblağın yüzde 12’si ile sınırlandırılması olduğunu belirtti.

İlamsız icra takibine karşı tüketicilerin önlem alarak hazırlıklı olmaları gerektiğinin altını çizen Doğan, "İl Tüketici Hakem Heyetleri Büyükşehir statüsündeki İl sınırları içinde, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ise İlçe sınırları içinde yetkilidir. Tüketici Hakem Heyetlerine başvurularda parasal sınırın 2018 yılında artırılarak ilçelerde 4 bin 570, iller için ise 6 bin 860 liraya yükseltilmesi tüketicilerin lehine olmuşken, her miktardaki alacak için ilamsız icra takibinin önünün açılması da aleyhe bir düzenleme olmuştur" diye açıkladı.

John F. Kennedy’nin konuşmasıyla başladı

Her yıl 15 Mart’ta tüm Dünyada Tüketiciler Günü etkinlikleri yapıldığına işaret eden Doğan, tüketiciler gününün tarihsel gelişimini şu sözlerle açıkladı:

"Tüketiciler Günü 15 Mart 1962 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde dönemin başkanı John Fitzgerald Kennedy’nin Temsilciler Meclisi’nde yaptığı konuşmada ilk kez Tüketici Haklarından söz etmesi nedeni ile başladı.

"Birleşmiş Milletler ise 1985 yılında aldığı bir kararla bu konuşmanın yapıldığı 15 Mart tarihini Dünya Tüketici Günü ilan etmiş ve uluslararası tüketici örgütleri de bugünü her yıl kutlamaya başladı.

"Ayrıca Birleşmiş Milletler 1985 yılında ülkemizin de taraf olduğu Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesine göre, 9 adet temel tüketici hakkı yayınladı.

"Bunların; 'Temel İhtiyaçların Karşılanması, Sağlık Ve Güvenlik, Bilgi Edinme, Eğitilme, Zararların Giderilmesi, Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama, Ekonomik Çıkarların Korunması, Seçme, Temsil Edilme ve Örgütlenerek Sesini Duyurma Hakkı' olduğunu belirtti."

Tüketici lehine ve aleyhine yapılan değişikliklere de dikkat çeken Doğan, Türkiye'de 1995 yılında "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun"un yürürlüğe girdiğine ve düzenlemelerle 2014 yılında yenilendiğine işaret ederek, "Bu yasal düzenlemelerde tüketicilerin henüz öğrenemedikleri birçok hakları bulunuyor" diye ekledi. (Fotoğraflı)