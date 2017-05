TBD / Rahmi Aktepe: “Lojistikte bilişim teknolojisi çözümleri rekabet gücümüzü arttırır”

İstanbul, 28 Mayıs () – Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Rahmi Aktepe, “Lojistik sektöründe bilişim teknolojisi çözümleri rekabet gücümüzü arttırır. Lojistik sektörünü inovasyon içerikli çalışmalara yönlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

TDB’nin Lojistik Derneği ve Kadir Has Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen “V. Lojistikte Bilişim Sempozyumu” ile ilgili açıklamasına göre sempozyumda “lojistikte yeni trendler yeni teknolojiler” masaya yatırıldı. Sempozyumda bilişim teknolojileri ve bilişimin lojistik sektöründeki önemi, teknoloji çözümleriyle endüstri 4.0’ın lojistik sektörüne etkileri, lojistik sektöründe verimlilik ve gelecek teknolojileri konuları da ele alındı. Lojistik sektörü, iş dünyası, akademi ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren sempozyumda uzmanlar, gelecek öngörülerini ve bilişim teknolojilerinin lojistik sektöründe kaldıraç etkisini konuştular. Lojistik sektöründe Türkiye’ye yönelik global tehditler ve fırsatların da tartışıldığı sempozyumda TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, “Lojistik sektöründe bilişim teknolojisi çözümleri rekabet gücümüzü arttırır. Lojistik sektörünü inovasyon içerikli çalışmalara yönlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Bilişim teknolojileri küresel ekonominin önemli bir aracı”

Akıllı telefonların ve mobil hizmetlerin hızla yaygınlaştığı günümüzde her geçen gün artan elektronik ticaret faaliyetleri, özellikle lojistik faaliyetlerin müşteriler için de ön plana çıkmasına sebep olduğunu belirten Genel Başkan Rahmi Aktepe global lojistikin ekonominin vazgeçilmez önemli rekabet araçlarından biri olduğunu dile getirdi. Aktepe, “Talep sahibi firmalar, satın aldığı ürünlerin tam zamanında, zarar ve ziyana uğramadan kendisine teslim edilmesini istiyor. Bunun için global lojistik ve buna bağlı olarak bilişim teknolojilerinin etkin ve verimli kullanımı olmazsa olmaz önemli bir ihtiyaç olarak ön plana çıkıyor.” dedi.

Lojistik maliyetinin genel üretim maliyetleri içinde, ortalama yüzde 12 ile yüzde 20 arasında bir paya sahip olduğunu, bu oran nedeniyle işletmelerin maliyeti düşürmek amacıyla lojistiği önemsediğini vurgulayan Aktepe, “İşletmeler maliyetleri azaltmak için süreçlerini ve kullanmakta oldukları teknolojileri gözden geçiriyor. Lojistik sistemlerin performansına yönelik Dünya Bankası tarafından yapılan bir araştırmada, dağıtımdaki 1 günlük gecikmenin, o malın ticaret hacminde yüzde1 daralmaya yol açtığı, teslimattaki 1 günlük gecikmenin de bir ülkenin zamana dayalı ürün ihracatında ortalama yüzde 7 azalma yaşadığını ortaya koyuyor.” diye konuştu.

Aktepe, Türkiye’nin lojistikte bölgesel bir üs olmasının sağlanması halinde lojistik maliyetin düşürülmesi, ticaretin geliştirilmesi ve rekabet gücünün artırılmasını hedeflediklerini ifade ederek “Günümüzde lojistik faaliyetlerinin müşterilerin beklentilerinin karşılanması, daha başarılı ve kapsamlı hale getirilebilmesi, bilişim teknolojilerinin lojistik faaliyetlerde etkin ve verimli kullanılması ile mümkündür.” dedi.

TDB açıklamasına göre açılış konuşmacılarından Prof. Dr. Nihat A. Berker yeni teknolojilerin bilişim ve lojistiğe ne tür etkilerinin olduğunu, geçmişten günümüze dünyada ve Türkiye’de ne tür gelişmeler yaşandığını örneklerle anlattı. Lojistik Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş da LODER’in kurumsal tanıtımı, faaliyetleri, lojistik ve tedarik zincirinin süreçlerinin genel görünüşü ve tedarik zincirinin günümüzdeki önemini ve geldiği noktaya değindi.

Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Taner Arsan, bilişim sektöründeki yeniliklerine değinirken, ana konuşmacı olarak davetli olan Gelecekhane Kurucusu Halil Aksu, teknoloji ve lojistiğin geleceğini dünyadan örneklerle bir sunum eşliğinde paylaştı.